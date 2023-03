PSD are candidat la Capitală. Se numește Gabriela Firea!

Președintele PSD este ferm și nu lasă loc niciunei speculații. Mai mult decât atât, liderul social democrat vede numai diversiuni mediatice împotriva sa. „Înțeleg! Vor să nu fiu nominalizat. Să fie un dezastru. Mâine de dimineață trebuie să-l sun pe președinte, să mă cert cu el, pentru că știu eu că nu mă nominalizează. Îl sun și pe Ciucă. Mă cert și cu el. Acum trebuie să mă cert și cu Grindeanu, și cu doamna Firea, pentru că îi scot din Guvern. Nu vreți o normalitate? Nu mă cert, domnule, cu nimeni! Ce aveți să-i reproșați doamnei Firea? Doamna Firea nu a avut minister. E cred printre primii miniștri care și-au trecut proiectele prin Parlament. Gabriela Firea este candidatul PSD la Primăria Generală. Vreți să ieșim prin București să vedem ce a făcut Nicușor Dan, ce năstrușnicii? E vreun dezvoltator din București care nu-și face cruce să scape de el? E vreun om care să-l laude? A făcut ceva Nicușor ăsta ? Nu știu cu ce mafie se bate. Mai se bate și aia de la 1 cu mafia gunoaielor și e plin de șobolani. Înțeleg că Nicușor Dan e un om inteligent, dar administrația nu este la îndemâna oricui. Nu e o meserie ușoară. Am văzut și la Brașov, și la Timișoara, și la Bacău! Ce a făcut domnul Drulă cu ranga? Îl felicit pe domnul Rafila că nu a mai cumpărat și nu a plătit niciun vaccin”, s-a dezlănțuit liderul social-democrat în emisiunea lui Victor Ciutacu. Marcel Ciolacu crede că și din 2024 ar putea continua actuala Coaliție și mizează pe o inflație cu o singură cifră la sfârșitul acestui an.

Președintele PSD a arătat că actuala Coaliție a făcut din România o țară stabilă și în dezvoltare, în vreme ce toate statele din jur sunt afectate de instabilitate politică accentuată.

