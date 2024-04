Premierul și, totodată, liderul social-democraților Marcel Ciolacu a transmis, vineri dimineață, dupa depunerea listei coumune de candidați ai Aliantei PSD-PNL la alegerile europarlamentare, un mesaj transant legat de scopul și necesitatea alianței, arătând rațiunile care au stat la baza formării acesteia.

„In acest moment este oficial. Am trecut de la stiri pe surse, de la BN-uri. Cele doua partide au constituit o alianta electorala. Am facut-o la fel cum am facut si o coalitie de guvernare. Nu am facut-o nici pentru PSD, nici pentru PNL. Am facut-o pentru a arata ca avem maturitatea politica de a lua o decizie intr-un moment in care Romania nu isi permite sa piarda vreo investitie, vreun ban european sau vreo coerenta, cand vorbim de aderarea terestra la Schengen, de eliminarea vizelor pentru SUA si de aderare la OCDE. Sunt proiectele mari pentru care am creat alianta. Dupa ce romanii vor decide prin vot, vom vedea dupa data de 10 iulie deciziile ulterioare poltiice. Atat eu cat, si dl. Ciuca am facut ceea ce e corect pentru Romania si romani si am dat dovada de maturitate politica si am depasit momentul in care Romania trebuia sa traiasca in circ, scandal si intotdeauna sa folosim si sa impingem romanii de a vota contra. E un moment in care venim cu o oferta adminstrativa, vorbim de o oferta europeana, vorbim de o oferta de stabilitate si nu mai indemnam romanii sa voteze contra unui partid. Intram in alta logica electorala”, a spus, la randul sau, Marcel Ciolacu.

Intrebat daca aceasta alianta este primul pas catre o noua uniune social-democrata, respectiv daca analizeaza scenariul in care cele doua partide sa-si imparta functiile de putere, premierul a raspuns:

„Am facut o coalitie pentru a guverna intr-un moment dificil. Pot sa-mi permit sa spun ca avem guvern functional, fara scandaluri, unde ne simtitm o echipa, functionam la parametrii necesari. La fel cum am mai spus, cel mai imptortant e votul romanilor. Dupa, vom vedea daca alianta se va transforma in alianta politica. Cu certitudine pe 10 iunie vom avea sedinta de coalitie”.

Cat priveste reprezentarea minora a femeilor pe lista aliantei, Ciolacu a aratat: „Am avut un guvern fara nicio doamna, dupa am avut o singura doamna, dupa ce am facut rotatia de prim-ministrii a venit PSD cu mai multe doamne in guvern. De fiecare data ne-am completat unii pe altii. La fel si acum, la europarlamentare. Angajamanetul meu luat in fata PSD l-am indeplinit si lista are o eligibilitate de 30%. La parlamentare o sa mentin 30%”.

Intrebat despre un candidat la alegerile prezidentiale, in persoana liberalului Nicolae Ciuca, Cioalcu a afirmat: „Decizia am transmis-o atat eu, cat si dl. Ciuca. O vom lua impreuna dupa votul romanilor”.