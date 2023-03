Centralele de apartament, pe cale de dispariție – decizie RADICALĂ a UE! Cristian Terhes: „Va influența viața și buzunarele românilor”.

Un important detaliu pentru cei acre ne urmaresc, grupurile Renew Europe si S&D au votat pentru ca aceasta directiva sa fie aplicata (fac parte PSD si USR din aceste grupuri – n.r.). Cei care vor fi cei mai afectati sunt exact cei saraci. Cei care nu isi permit sa traiasca in case facute dupa ultima moda, cei acre traiesc pe unde traiesc, cei care locuiesc la tara, va datis eama in ce situatie sunt pusi acesti oameni acre sunt fortati in conditiile actuale sa schimbe tot ceea ce inseamna sistem de incalzire. Bineinteles ca lucrul asta nus e intampla de azi pe maine. Oamenii acestia cand isi vand casa, spre exemplu, le vor trbui niste certificate pentru a arata cat de eficienta este casa respectiva din punct de vedere energetic. Daca nu e suficient de eficace, n-o pot vinde la pretul la care poate ac ar vrea sa o vanda. Adica intram in niste chestiuni in care, la finalul zilei, atunci cand aduni si scazi, principalii si singurii perdanti sunt oamenii cu precadere sarci, iar castigatorii sunt putinii oameni bogati care au ajuns acum sa deschida fabrici de panouri foto-voltaice, dau de lucru romanilor”, a afirmat Terhes, la Realitatea PLUS.

Acesta nu este insa singura veste proasta care vine de la Bruxelles. Potrivit europarlamentarului, o alta problema extrem de delicata este cea legata de Identitatea Digitala (eID).

„Daca portofelul european trece, se transforma UE dintr-un spatiu al libertatii, intr-o inchisoare pentru ca nu vei mai putea cumpara, nu vei mai putea vinde nimic. Portofelul e o aplicatie pe telefon. Toate datele medicale, personale, fiscale – toate vor fi accesibile, la un click distanta de absolut orice, si de institutii europene. Cum e posibil ca un functionar european sa vada unde ai fost, cu cine te-ai intalnit?

Din pacate suntem o minoritate in PE cei care incercam sa blocam procedural toata aceasta tiranie. Cine va mai putea fi competitiv pentru a putea nu doar sa produca, ci si sa vanda ceva? Va fi aproape imposibil sa mai faci business in Europa.

De partea cealalta, CE spune ca in condiile in care exista probleme sociale, statele sa apeleze la ea. Adica tot ei creaza problema, si tot ei o rezolva. E foarte putin probabil sa nu faca implozie aceasta UE”, a atras atentia europarlamentarul.