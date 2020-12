Cristian Rizea povestește la Culisele Statului Paralel cât i s-a cerut pentru a fi trecut pe listele pentru alegerile parlamentare pe un loc eligibil de către conducerea din 2008 a Partidului Social Democrat.

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, in afara de ceea ce ai facut pentru Mircea Geoana pentru acest loc de parlamentar ti s-au cerut bani explicit?

Cristian Rizea: Mi-am inceput treaba. Nu se depusesera listele, urma data de 1 octombrie. Unde urma ca sefii de partid sa trimita lista la tribunal, ultima varianta. Eu mi-am inceput treaba acolo. Si, intr-o zi sunt chemat, cred ca 2 zile inainte ca Mircea Geoana sa primeasca listele din teritoriu, de la liderii judeteni si sa le depuna la Tribunal. Cu ultima semnatura …

AA: Ultima semnatura e a presedintelui partidului.

CR: Exact! Si ma cheama Nicusor Constantinescu la el in birou la CJ. Intru acolo frumos. Trec de usile alea, gardinaul ma conduce, ma duce la el in birou, ma astepta. Stau in anticamera, imediat afla ca sunt acolo, ma primeste. Pai zice, ‘’uite, Rizea eu am comandat materiale din China pentru campanie’’. Deci nu incepuse oficial campania. Atentie mare! Eu eram sa zic sa-mi fac treaba, sa ma fac cunoscut in zona. Ramasesem acolo. Pai ii zic: ‘’domn presedinte, eu materialele mi le fac singur, ca imi platesc singur’’. Ca recunosc ca aveam 2-3 prieteni, oameni de afaceri care ma sustineau, ca asta era politica atunci. Nu exista niciun cadru legal. Toti politicienii faceau asta. A spus-o si Elena Udrea, au spus-o toti.

Ce ne ascundem acum dupa deget? Procurorii astia tupeisti si nesimtiti chiar nu stiu lucrurile astea cum erau? Te iau acum pentru chestiuni… nu pe mine, ca pe mine nu m-au luat. Dar i-au luat pe altii. Toti politicienii faceau asta. Si ma cheama Nicusor si imi zice: ‘’uite, noi trebuie sa le platim din China ca vine containerul cu materiale, sa le inscriptionam, geci, sepci, creioane’’, cum se facea atunci.

Si zic: ‘’bine, domnule presedinte, dar eu imi platesc materialele separate’’. Eu chiar imi gasisesm niste furnizori, care voiau sa ma sponsorizeze, prieteni de-ai mei. Aveau tipografia, faceau afise. Unul dintre ei fiind chiar Petrica Paraschiv, cel care a avut probleme la PSD. Ca sa stiti. Ca nu i-au platit. Chiar atunci: in campania 2008, eu l-am dus acolo, la sediul de pe Kiseleff si Hrebenciuc nu i-a platit ce a lucrat pentru Geoana. Si a dat in judecata partidul si a ajuns si pe la puscarie. Nu mai stiu nimic de el.

Ii zic lui Nicusor Constantinescu si el zice: ‘’domne, nu merge asa sa iti faci tu. N-ai inteles. Eu maine trebuie sa trimit lista lui Geoana. Tu pana maine trebuie sa imi aduci 350 de mii de euro.’’ A cazut cerul pe mine. Va jur! Si va jur asta!

AA: Adica dupa toate cheltuielile pe care le facusesi cu Mircea Geoana, ti-a mai cerut si 350 de mii de euro.

Bogdan Muzgoci: Pai trebuia sa ia si Nicusor ceva, ca inteleg ca functiona pentru toata lumea.

CR: Eu nu voiam nimic de la organizatia Constanta, dimpotriva eu am cerut o cotizatie. 40-50 de milioane sa cotizez ca si candidat oficial, cu chitanta la partid, am pus banii la caseria partidului. Domne, cand mi-a zis 350 de mii de euro, va jur am ramas… Am avut asa un moment in care m-am blocat si dupa am zis: ‘’bine, domnule presedinte, am inteles. ‘’Ce ma, maine te astept cu banii!’’ ‘’Am inteles, domnule presedinte’’. Si am iesit. Ce sa fac? In secunda doi am iesit afara am pus mana pe telefon si l-am sunat pe Bazac imediat. Nu vreti sa stiti ce a fost la gura mea.

AA: A facut atatea eforturi si acuma …

CR: In conditiile, am uitat sa va zic, ca e scris in probatoriu de la DNA. Stati putin! Inainte de a fi nominalizat la Constanta , Bazac si Camelia … Cu o saptamana in urma, ca mai faceam drumuri la Bucuresti sa imi mai iau haine sa imi mai vad familia si Camelia Bazac ma suna si imi spune: ‘’Cristi, maine trebuie neaparat sa ne vedem!’’ OK, ma vad cu ea si imi zice: ‘’trebuie sa-i ducem 100 de mii pentru locul de parlamentar lui Geoana. Pai eu ii zic: ‘’mai Camelia, dar n-am platit la Monaco alea?’’ ‘’Pai da, domne, dar locul de parlamentar!’’ Am tacut din gura.

M-am dus ca eu faceam niste afaceri in regim privat, la niste investititi imobiliare, vindeam, cumparam. M-am dus la Unicredit , am dus extrasele la DNA, sa ne intelegem. Din ziua respectiva, de la banca. Aveam, va spun exact, aveam in banca o suta… nu, aveam 98 600, nu mai retin exact. Am dus extrasul de la banca la DNA , de la Unicredit, sucursala de la Dorobanti.

M-am dus am scos banii cash, i-am pus in plic, am pus diferenta, ca n-aveam 100 de mii fix. Si m-am dus si i-am dus Cameliei Bazac. Ne-am intalnit la fosta Lupoaica, acolo la Dorobanti, pentru ca Geoana sta chiar in spate. Stiti unde, vila celebra de la RA APPS. Si ii zic Cameliei: ‘’bai, dar nu merg si eu la Mircea, ca doar ne stim.’’ ‘’Nu, nu, nu lasa ca trebuie sa ii duc eu, ca trebuie sa ii duc Mihaelei.’’ Ce sa zic? Am tacut din gura. N-aveam solutie. Adica eram sau nu eram.

AA: Banii astia erau din economiile dumneavoastra sau …?

CR: Personale. Era profitul pe care il faceam de la diverse afaceri. Se poate vedea. Pentru ca daca DNA-ul avea interes si nu il proteja pe Geoana vedea cand au venit banii.

AA: Cand ati depus aceste dovezi la DNA?

CR: Eeee. Le-am depus in 2016, pai cum? Sunt depuse, am numar de inregistrare, avocatii mei au dosarul.

AA: Practic, tu, Cristian Rizea, ai facut un denunt la DNA!

CR: Pai, bineinteles. Le-am aratat. Pe site-ul meu www.spovedanialuirizea.com, toti romanii pot vedea documentul DNA-ului, nu al meu. Documentul de la DNA, in care DNA recunoaste ca Rizea i-a dat 100 de mii in 2008 lui Mircea Geoana si 200 de mii in 2009 la campania prezidentiala.

Deci DNA-ul spune, nu eu. Si totodata DNA-ul spune ca in cazul lui Mircea Geoana, faptele sunt prescrise. Patru fapte de coruptie. Tot DNA-ul le exemplifica. Intrati pe site si aratati romanilor adevarul. Iar DNA-ul a gasit in lege, in Codul Penal, s-a prevalat de o chestiune fortata. De ce zic fortata? Pentru ca acolo au avut interes cu Mircea Geoana. In cazul cu Bogdan Olteanu, care ocupa aceeasi functie de inalt rang politic, ca si Mircea Geoana, fiind vorba exact de aceleasi lucruri, din exact aceeasi perioada de timp, la el nu au mai aplicat aceeasi …

AA: Dar oare cine sa il protejeze pe Mircea Geoana? Iata ca si cu Marian Vanghelie a avut un episod asemenator. Cu ceasurile, nu?

CR: Pai nu suntem tampiti toti. Sa primesti spaga 3 ceasuri in valoare de 90, 100 de mii de euro? Sa te duci la DNA sa le depui si sa nu patesti nimic? Pai iertati-ma, inseamna ca … adica ai recunoscut ca ai primit spaga, ai mai si dus spaga si tu sa n-ai niciun dosar? Sau momentul cu Ana Birchall, cand ii da 5.000 de dolari, in mana? Si omul ii baga in buzunar. E flagrant!

Orice politician din Romania, in afara de Mircea Geoana, era ridicat de acasa si incatusat pentru un flagrant, de asemenea nivel. Omul asta e intangibil la ce inseamna institutiile statului si DNA. Este de neatins. Are imunitate pe viata. Revenind. I-am dat banii, in sfarsit. Nicusor mi-a zis asta. L-am sunat pe Bazac cand am iesit eram in fata Consiliului Judetean Constanta. Si Bazac imi spune disperat, ca stia ca luase banii de la mine: ‘’imediat te suna Mircea, imediat!’’

Nu trec 10 min si ma suna Geoana. Bineinteles ca astia de la Constanta tupeisti mari, va dati seama ca fata de Geoana nu erau asa disciplinati. Am vazut si eu: Mazare si Nicusor isi permiteau multe ca il aveau la mana.

BM: Adica Geoana nu stia ca si Nicusor vrea partea lui.

CR: Nu, nu. I-am spus. Ca a aflat imediat, dar n-a avut tupeu sa le zica nimic ca il aveau la mana. Si o sa va zic cum il aveau la mana.

BM: Inainte sa ne ziceti cu ce il aveau la mana, am vrea sa stim cine il protejeaza pe Mircea Geoana, de e intangibil?

CR: Americanii il protejeaza, astia il protejeaza. Da, Geoana e protejat de americani.

AA: Pai si americanii au putere asupra DNA-ului de la noi? E o intrebare retorica. Daca ne gandim la decoratiile pe care intr-o anumita vreme le-au primit si domnul Coldea si doamna Kovesi, la ambasada americana in timpul unui anumit ambasador putem avea un raspuns.

CR: Sau va mai puteti gandi la vizitele oficialilor de la FBI, care veneau des in biroul doamnei Kovesi, in biroul lui Marius Iacob de la DNA, in biroul lui Calin Nistor si spunea care sunt tintele. Eu le stiu din interiorul Biroului Roman de Informatii.

BM: De ce e un asemenea om atata de important pentru ei?

CR: Ganditi-va la acest aspect. Am candidat, am ajuns la Braila. Geoana ma suna si imi spunea ‘’te rog du-te la Braila, te asteapta Bunea Stancu’’. Asta e istoria. La Braila fusese desemnat regretatul Mircea Stanescu, baiatul lui Rosca Stanescu.

La ordinul lui Geoana, Mircea Stanescu a plecat de la Braila, era candidatul de la Centru desemnat si s-a dus la Constanta si a candidat. Geoana luase bani de la mine. Mircea Stanescu nu ii daduse bani sau Rosca. Negociase sprijin mediatic, dar nu ii dadusera cash. Si atunci Geoana stia ca il am la mana si ca exista pericolul sa fac poate, nu ii dadusem impresia pentru ca altfel nu eram langa el. Dar ce a zis? Asta mi-a dat niste bani, ma are la mana, totusi, nu pot sa … il dau pe ala la o parte, chiar daca e prietenul mu Rosca si il bag p-asta.

Asa am ajuns eu la Braila si, spre norocul meu, am castigat, dar dupa ce am bagat multi bani in campanie, multi bani. Ca am venit pe un teren necunoscut, aia chiar s-au minunat. Ca Tudose si ai lui facusera niste manevre ca sa nu castig. Ca ei erau pe intelegere cu candidatul PD-ului. Cu domnul Sterian, candidatul PNL-ului. Domnul Nelu Sterian, actualul director general Transgaz, un om al sistemului. A fost si el la botezul fiului meu. O sa-l vedeti in poze. Prieten la catarama cu Dragos Dobrescu. Si un om al sistemului. Omul era sponsorizat la vremea aceea si era foarte arrogant la intalnirile cu mine in teritoriu in judetul Braila si, ce aflasem eu, il sponsoriza batranul Casuneanu, prietenul lui Basescu. Ii daduse 10 miliarde de lei vechi pentru campanie. Si omul spunea: ‘’tinere nu mai alerga degeaba, ca tot eu castig.’’ El mai candidase si impotriva lui Bunea Stancu ca presedinte de Consiliu Judetean cu cateva luni inainte. Eu imi vedeam de treaba mea cuminte si pana la urma am castigat.

Dar cum am castigat? Fiind uninominal n-am luat 51%, sau 50, ca sa intri direct si am fost pe redistribuire am luat 46%. E un lucru extrem de important acest vot uninominal. De ce?

Pentru ca indiferent cine candideaza si nu obtine pe uninominal, Hrebenciuc a gandit-o e diabolic, aici trebuie sa recunosc. Presedintele de partid isi ia banii si ala ajunge in parlament oricum; si atunci presedintele de partid stie ca are banii asigurati, banii negri. De ce? Pentru ca pe redistribuire, presedintele de partid al fiecarui partid decide pe cine baga la redistribuire. Acum acest sistem nu mai exista.

A fost de 2 ori, in 2008 si 2012. Dar acolo este prerogativa exclusiva a presedintelui de partid la nivel national. Pentru ca el din pix hotaraste in loc d ecandidatul de la Neamt, care poate are mai mult ca mine, mai mult ca 46% . Am dat un exemplu: era un candidat la Constanta care a obtinut 49,%. Mircea Balut. A avut 49% si n-a intrat in Parlament. Acolo este smecheria acestui vot uninominal. Hrebenciuc a inventat asta si intr-adevar a fost bun.

Si Geoana acolo a stiut sigur ca eu ies. Eu puteam sa iau 20% . Eu puteam sa nu fac nimic in campanie, sa nu mai bag bani, ca Geoana ma baga oricum ca luase banii de la mine. Dar nu mi-a zis nimeni asta!

Am ajuns in parlament, am ramas alaturi de Mircea Geoana si Ionut Bazac, iar Ionut Bazac a ajuns ministrul Sanatatii. Atunci a fost pentru prima oara cand PSD -ul prin niste negocieri subterane cu Basescu, au batut palma si am asistat toti la un guvern PSD -PD;

Se discutau multe. Am asistat la o discutie in Senatul Romaniei, in biroul lui Mircea Geoana. Fusese desemnat presedinte de Senat. Dupa alegerile parlamentare, Geoana a preluat Senatul Romaniei ca presedinte. In birou eram cu Bazac vin … Bazac mi-a spus: ‘’voi fi ministrul mediului 100%, am vorbit cu Mircea, e totul ok’’. Ca el era interesat cu masinile sa-si finanteze niste proiecte pe…

AA: Dar Cristian Rizea fusese la Min agriculturii, la min Sanatatii, ce treaba avea cu min Mediului?

El era implicat in afacerea cu masini, cu Ferrari. 2007. Tocmai se discuta despre acele timbre cu ecologia, cu zona eco, masini eco.

Anca: Dar cate masini Ferrari putea sa vanda domnul?

CR: Nu de Ferrari ii era lui, ci de proiectele pe care le putea aproba bugetar sau cu bani europeni pentru cei din industria auto. Ca atunci se discuta cu eco, cu electrice cu … Erau multe smecherii, noi nu le stiam atunci decat intrand in detalii, ulterior. Si era atat de hotarat. Era atata de sigur. Mi-a zis: ‘’stai linistit nu mai zici la nimeni o sa fiu ministrul mediului. Ok .

Si particip la acea intalnire; eram la Senat. Si cine a venit acolo? Radu Mazare cu Nicusor. Si au avut o discutie contondenta. Am fost de fata. In biroul lui Mircea. N-am crezut asa ceva! Si aia venisera hotarati sa-l puna pe Nemirski. Nemirski era un vicepriamr de la Municipiu Constanta , Nicolae Nemirski

AA: Sa-l puna ministrul mediului.

CR: Ministrul Mediului ca ei aveau niste interese sa le aprope niste proioecte cu soseaua de coasta. Si nu mai stiu eu ce aranjamente pe mediu, ca veneau multi bani pe mediu atunci. Noi nici nu intrasem in UE. Noi tocmai semnasem acordul eram membru UE.

Si veneau multi bani de la UE. Si oamenii voiau s apuna mana pe cascaval . Asta era interesul. Pe Mediu, care era o zona necunoscuta pentru multi. La un moment dat, Geaoana ii spune ca acolo il pun pe Bazac . Bai, zice, bai Mircea, dar nu ti-am dat banii astia ? Ai uitat ca ai luat 400 de mii de euro? A tipat radu Mazare la el.

AA: In birou la Mircea Geoana la Senat?

CR: In birou la Mircea Geoana; Pai nu ti-am dat sa-l pui pe al nostrum? In momentul ala l-am vazut verde la fata pe Geoana. N-a mai zis nimic. Zice bine, bine, Radu, hai ca o rezolvam.

AA: Practic, Mircea Geoana a recunoscut ca a primit acei bani de la Radu Mazare