Vrea Klaus Iohannis să încurce PSD? Cum poate Klaus Iohannis să încurce PSD? Dar mai ales, ce poate face PSD ca să încurce planurile prezidențiale ostile, dacă ele există?

Sunt întrebările politice la ordinea zilei. Dar o atitudine realistă arată că orice analiză serioasă trebuie să înceapă cu ultima intrebare. Klaus Iohannis a dovedit în timp multă încăpățânare, îndărătnicie și un comportament politic la limita absurdului. Așa se comporta când era primadonă politică, atunci când era pe val și nimic nu-i stătea împotrivă. De ce s-ar schimba într-un moment în care se bate la popularitate cu George Simion și se scufundă ușor, ușor în nămolul politic autohton? Nu se va schimba! Un om rău când ii merge bine devine mai rău când ii merge rău.

Dincolo de persoana președintelui, PSDul lui Marcel Ciolacu duce în spate istoria apăsătoare a amăgirii și înșelătoriei USL din partea lui Victor Ponta, o bilă neagră pentru credibilitatea și seriozitatea politică social democrată. Liberalii au fost trași pe sfoară de social democratul Victor Ponta și istoria este mama învățăturii politice. Și atunci ce are PSD de făcut?

PSD are de strâns rândurile și de guvernat eficient și pentru oameni. Declarațiile binevoitoare ca cea că resentimentele au trecut nu duc la niciun rezultat pentru că pe un Klaus Iohannis decis să se întoarcă la final de mandat prezidențial în arena politică internă nu-l avantajează prietenia social-democrată, chiar dacă ar putea să-l coste scump animozotatea social democrată. Iar PSD nu are ce face și trebuie să fie cooperant la guvernare pentru că populația sancționează dur gâlceava politică și să se pregătească pentru ce e mai rău din partea lui Klaus Iohannis. Și mai ales sa vorbească puțin, cât mai puțin despre ce nu ține de guvernare. Când legi o căsătorie din interes declarațiile siropoase sunt nerecomandate și de prost gust. Până la urmă totul se reduce la un joc al orgoliilor, ca în cuplurile adolescentine. Nu-mi place, dar cum să-mi dea papucii al cincilea în sondajul de opinie mie, cel mai mare partid politic?

Eu, și? E atât de greu să te despărți de Virgil Popescu?

Și indiferent ce ai declara cum îl poți influența pe Klaus Iohannis. Unii jurnaliști iau în calcul ca ar putea să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu ca să bage dihonia în PSD. Ei, și? Chiar așa de naivi sunt social democrații? Mai ales că, la fel de bine, Klaus Iohannis poate să-l nominalizeze pe Mihai Tudose, să ne ierte domnul Tudose că îl vorbim în lipsă! Dar așa Sorin Grindeanu rămâne în aer ca nu mai pleacă Marcel Ciolacu de la Camera, Marcel nu-l poate contra pe Mihai, prieten bun și fost șef la Palatul Victoria și primește și Victor Ponta un europarlamentar! Daună totală! Dar să faci harcea-parcea guvernarea în plină criză doar un încăpățânat precum Klaus Iohannis poate să o facă. Și PSD oricât ar vrea nu poate să-l schimbe pe Klaus Iohannis. Poate doar să lucreze cu sine și…. cu PNL. Atât!

Sursa: Realitatea Din PSD