Două persoane au fost rănite în urma unui accident cu trei mașini petrecut în această dimineață pe DN22 B, în județul Tulcea.

Potrivit polițiștilor un bărbat de 21 de ani, din comuna Turcoaia, județul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DN 22B (Cerna-Macin) nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de auto care circula in fața sa, condus de un bărbat de 68 de ani, din Tulcea, cu care a intrat în coliziune. In urma impactului, al doilea auto a fost proiectat într-un auto condus de un bărbat de 32 de ani din județul Bacău, care circula in același sens.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului de 21 de ani si a unui pasager din același auto.

Cercetarile continuă.