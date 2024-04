Campanie națională antidrog Realitatea PLUS. În fiecare săptămână echipa Realitatea a fost prezentă în punctele cheie ale Capitalei, acolo unde autoritățile nu ajung sau pur și simplu nu vor să vadă ce se întâmplă. Situația este una critică, pentru că elevii pot face rost de droguri foarte ușor, chiar în școli. De la curiozitate la dependența este doar un pas, iar trecerea poate fi cu sechele pe viață. Urmăriți un material realizat cu cameră ascunsă în exclusivitate de către jurnaliștii Cristiana Chițu, Mihai Alexandru și Alexandru Păsăroiu.

„- Ai prieteni care se droghează?

-Toată lumea se droghează…

-Prieteni apropiați?

-Și apropiați… cunoștințe… Cu iarbă … cu ce au.

-Tu câți ani ai?

-14.

-Și ei?

-Tot așa… 15-16.

-Mulți spun că s-au drogat de depresie, mulți au făcut-o că sunt și ei smecheri.

-Depresie la 14 ani?

-I-a lăsat și pe ei o gagică…”

Asta se întâmplă pe lângă unitățile de învățământ din Capitală. Copii vulnerabili care involuntar cad pradă tentațiilor sau emoțiilor pe care nu știu cum să le gestioneze. Aceeași situație care rămâne la fel de zeci de ani, însă se schimbă doar generațiile. Prin asta a trecut și Dodo. Are acum 40 de ani, iar la 16 ani a început prima dată să consume substanțe interzise. De atunci și până acum, toată viața sa a trecut într-o clipă, iar dependența de droguri a fost prezentă în cea mai mare parte a vieții.

DODO, FOST CONSUMATOR DE DROGURI, 40 de ai: „Am ajuns sa am rau la un moment dat vreo luna de zile, imi trebuia neaparat. Daca nu luam imi era foarte rau, aveam frisoane, ma dureau picioarele, nu aveam chef de nimic, vomitam si ca sa fiu si eu un om normal ca dumneavoastra, cum sunt si eu acum trebuia sa-mi fac. Atunci nu mai era placerea. Era nevoie, necesitate. Nevoia era atât de mare încât banii de alocație se duceau numai pe droguri.”

-Bani de unde?

„Munceam inainte, aveam si alocatie ca am inceput de la scoala. Banii din alocatie se duceau pe heroina? Da, alocatie, o luam de la un prieten, mai munceam, am si furat”, a mai spus bărbatul.

Ani întregi și-a mințit părinții ca să își ascundă dependența.

„Am incercat de toate. Si legale si cocaina si marijuana, am ramas la heroina. Însă, această lume paralelă vine la pachet și cu multe consecințe, iar la schimb este însăși viața. Daca as putea sa dau timpul inapoi nu m-as apuca in viata mea. M-am imbolnavit foarte rau, mi-au cazut dintii, am facut hepatita, am facut si puscarie din cauza lor. La un moment dat nu mai aveam bani si a trebuit sa fur. M-a prins politia”, a spus Dodo.

Majoritatea prietenilor săi au murit de supradoză sau din cauza bolilor grave, iar drumul său ducea tot acolo dacă nu se oprea în ultimul ceas.

„Chiar va rog, nu incercati asa ceva ca va aduce la sapa de lemn putin spus… in pamant.”

Deci drumul e spre cimitir?

”Spre cimitir, da”, este mesajul său.

Minorii care au nevoie de ajutor pentru a scapa de dependenta de droguri, fie pot apela telefonul copilului, fie pot veni personal la centrele de prevenire si constientizare a consumului de droguri din cadrul agentiei nationale antidrog unde vor putea beneficia de consultatii gratuite.

În caz de depresie sau anxietate, apelați de urgență Telverde: 0 800 0800 20