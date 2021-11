Un fost ministru al Justiției îi acuză pe actualii guvernanții din noua coaliție PNL–PSD–UDMR că nu doresc desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Raluca Prună, fost ministru tehnocrat al Justiției în Cabinetul Cioloș, a explicat că partidele ce formează actuala coaliție nu doresc desființarea SIIJ.

„Ce-și propun este să bifeze o căsuță, să spună am desființat SIIJ-ul, însă nu va fi suficient, pentru că desființarea SIIJ-ului și reînființarea unei alte structuri, o altă Mărie, cu aceeași pălărie, nu va fi suficient pentru a răspunde îngrijorărilor foarte mari ale… nici măcar n-aș spune ale Comisiei Europene, noi avem o decizie a Curții de Justiție a UE în materia aceasta (…). Desființarea SIIJ și reînființarea sub o altă formă, cu altă denumire, nu va răspunde obligației pe care o are România printr-o decizie a CJUE”, a declarat, marți, Raluca Prună, la RFI România.

Comentariul fostului ministru vine după ce actuala coaliție de guvernare a anunțat că vrea să desființeze Secția Specială de anchetare a magistraților până pe 31 martie 2022. În același timp, în locul SIIJ va fi organizată o nouă structură.

Și premierul desemnat Nicolae Ciucă a anunțat marți seară, după depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare la Parlament, că Guvernul pe care îl va conduce își asumă desființarea SIIJ până la sfârșitul lunii martie.

Potrivit Programului de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR, „până la data de 31 martie 2022 vom adopta un act normativ care să prevadă încetarea activității SIIJ și înființarea unei instituții/structuri care să ofere garanții de independență a magistraților și să asigure în același timp mecanisme eficiente pentru o reală și efectivă răspundere a judecătorilor și procurorilor, în condiții de imparțialitate și de legalitate a procedurilor, în acord cu Decizia CJUE din 18 mai 2021, cu avizul Comisiei de la Veneția din iulie 2021 și al Consiliului Superior al Magistraturii”.

Sursa: Realitatea din Justitie