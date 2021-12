„Nu m-a suparat (referitor la criticile lui Câțu – n.r.). Am fost putin contrariat de afirmatiile facute de el. Ma asteptam la discutii, sugestii de modificare si nu crdeam ca e nevoie de o interventie in spatiul public, mai ales ca exista o decizie la nivelul Guvernului ca era nevoie sa avem o prima forma a unuia stfel de document pe care sa il imbunatatim si sa putem sa il aducem in Paralment.

Daca se va ajunge in situatia ca certificatul verde sa fie necesar pentru o perioada de timp, pana se definitiveaza vaccinarea, tot trebuie sa ii dai o aleternativa omului pentru inetevalul de timp de la decizia de a se vaccina si pana cand obtine certificatul. Mi se pare de bun simt aceasta posibilitate”, a afirmat Rafila.

Cât poate fi prelungită valabilitatea certificatului verde după vaccinare

Ministrul a vorbit și despre limitarea în timp a vlabilității certificatului verde, pe modelul altor țări, fâcând și acii câteva precizări importante. Mai exact, Rafila a spus că aici se discută despre păstrarea unei valabilități de 9 luni a certificatului verde, după vaccinare.

„E o mică confuzie. Nu despre valabilitateea certificatului este vorba, ci despre porțiunea din certificat după vaccinare. S-a disuctat 9 luni valabitate vaccinare pentru 2 doze, apoi valabitatea va fi prelungită prin administrarea unei doze suplimentare. Dacă se va ajunge la nivelul Uniunii Europene la concluzia de 9 luni, atunci și alte țări se vor conforma.

Intervalul de timp după doza booster va fi o altă etapă suplimentară. 9 luni doar pentru cei cu 2 doze, sau cu 1 doză, dacă s-au vaccinat cu serul de la Johnson&Johnson”, a explicat ministrul.

Vaccinarea periodică anti-Covid – mit sau realitate?

Alexandru Rafila a înlăturat speculațiile legate de posibilitatea ca vaccinarea anti-Covid să devină, cumva, periodică, spunând: „Lucrurile sunt nuanțate. Există o responsabilitate a producătorilor de vaccinuri astfel încât să le adapteze la tulpinile în circulație. Periodicitatea vaccinării intră în discuție dacă sunt 2 condiții cumulative: 1) identificarea din timp a tulpinii circulante și 2) populația căreia i se adresează”.

Cu alte cuvinte, spune acesta, nu înseamnă că toată lumea trebuie să se vaccineze cu dozele suplimentare toată viața, ci doar categoriile vulnerabile, ca și la gripă, lucru care se întâmplă, practic, de zeci de ani.

„Nu cred că se pune problema de obligativitate. În următoarea perioadă, nu știu dacă anul următor sau peste 2 ani, aceste virusuri care suportă mutații ajung să se transmită tot mai ușor, dar gravitatea lor scade. E posibil să se întâmple așa. Cam așa se sting și pandemiile.

Îngrijoarea a fost că într-un timp scurt se îmbolnăveau foarte multe persoane și apăreau foarte multe decese. De aici apărea îngrijorarea și evident toate măsurile sanitaitare”, a arătat ministrul.