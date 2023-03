Astăzi, când se împlinesc 105 ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, pericolele care pândesc românii de pretutindeni sunt mai mari ca oricând. Provocările venite din partea Rusiei sunt tot mai mari și amenință stabilitatea întregii lumi. Iar românii, oriunde s-ar afla ei, sunt prinși în acest vârtej al instabilității care schimbă întreaga ordine mondială. Deși am fost despărțiți de frații și surorile de peste Prut, pare că suntem mult mai aproape ca oricând. A dovedit-o chiar și președintele Klaus Iohannis astăzi. Indiferent de ce parte a graniței ne aflăm, noi suntem uniți de același grai, aceleași tradiții și de un singur Dumnezeu. Unirea va fi făcută nu că ni se recomandă din partea CIA, a SUA, a Europei, a Chinei, ori a Rusiei. Se va face doar atunci când ea va fi simțită de românii care se află pe oricare parte a Prutului. Avem același inamic, cel de la Moscova, care vrea cu orice preț să ne atragă în război.

Dar nu picăm în această capcană. Să nu uităm că tot 105 ani se vor împlini și de la tratatul de la Trianon, acolo unde s-a stabilit pentru totdeauna chestiunea ungurească. Nu avem nevoie de lideri politici care se transformă în portavoci ale spearatismului și ale urii.

Nu uităm că au trecut 33 de ani de la martie negru de la Târgu Mureș. Nu vrem sa mai vărsăm sânge între frati, de orice etnie, doar pentru ca unora le-ar pica mănușă un conflict civil în România. Provocările guvernului de la Budapesta nu sunt altceva decât săgeți otrăvite care îndeamnă la ură. Și sunt menite să distragă atenția de la problemele interne tot mai mari. Aici trăim în pace și vrem pace. Aș vrea sa punctez scurt și sa aplaud reacția responsabilă a lui Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, în scandalul legat de harta Ungariei mari pe stadioane. „Nu suntem subvenționați de Guvernul Ungariei și nu avem nicio obligație față de el! Avem sponsori de acolo, dar jucăm în România și respectăm această țară!”, a spus acesta. Această declarație arată ca între cele doua etnii care trăiesc în Ardeal nu există conflicte, în afara celor artificiale provocate de politicienii susținuți de câțiva extremiști.

Dragilor, noi avem probleme mult mai grave pentru că vin date alarmante! În timp ce inflația continuă să crească, puterea de cumpărare a românilor scade la o o zi la alta. Potrivit datelor transmise de Eurostat, țara noastră se află la coada clasamentului când vine vorba de nivelul de trai, iar puterea de cumpărare este mai mică cu 23% față de media europeană. Mai mult, o familie cu doi copii cheltuie lunar, doar pe mâncare, peste 1.800 de lei. De acei speciali nu se atinge nimeni nu ca ar fi făcut totul pentru țară, ci pentru că nu au făcut ce trebuiau să facă. Și pentru au blocat oamenii incomozi ca sa ii salveze pe corupții timpurilor noastre, sa le țină la sertar problemele pana se prescrie fapta și ghici ghicitoarea mea cine mai face judecată dreaptă? Dumnezeu, căci aici pe pământ e greu! Banii au cumpărat tot și oricât ai încerca să arați adevărul. Minciuna, cancanul, gălăgia fără substanța confisca lupta pentru dreptate! Ma tot întreabă telespectatorii ce se întâmpla cu campania noastră OMV Petrom? Ce se întâmplă? Asta ma întreb și eu! Parchetul general are documentul care arată cum s-a privatizat totul pe nimic, contract ce putea fi lovit de nulitate din primul moment ce l-am arătat public. Dar loviți am fost noi, de amenzi abuzive de la CNA, doar poate poate vom ceda și nu vom mai ridica aceasta problem. I-ați mai văzut pe responsabilii dezastrului, cel care a dat comanda ca în guvernul lui totul sa se vândă pe șpagă, Năstase, mare om, mare minte, mare consultant pe la alte televiziuni prietene și cum ar fi sa ii mai dai și bani unuia ca Năstase sau compania cu care a furat și a distrus România bani pentru sfaturi calificate cum sa eșuezi cu mâna guvernului tău! Cum sa îți transformi cetățenii în sclavi fără drepturi pe pământurile lor.

Aștept și eu să identific politicienii dornici de adevăr, lideri determinați sa renunțe la compromisuri toxice de dragul valizelor cu banii. Politicieni pentru care interesul național este înaintea oricăror alte interese de grup, de partid sau personale. Am ascultat discursul lui Ciolacu, dar mă întristează că e doar de dragul televizorului, ca să păcălească electoratul că celor de la PSD le pasă și că au descoperit patriotismul economic! E bine ca începe să va pese, măcar pe jumătate. E cam târziu pentru unii, căci mulți sunt în insolvență deja. Dar tot e bine dacă aplicați măcar o parte din acele măsuri promise. Interveniți ferm, căci România se prăbușește, iar mulți investitori nu mai au soluții pentru a susține activitatea și locurile de muncă vitale. Totuși, până la fabricile alea pe care vedeți voi dacă reușiți sau nu sa le reporniți, ca v-ați grăbit sa le închideți, ca să faceți loc importurilor, de ce nu găsiți soluții la nivel local ca fiecare producător autohton să își expună marfa. Reveniți la acele târguri săptămânale, acolo unde pentru producătorii locali chiria tarabelor sa fie aproape de zero, ca sa ii încurajați să își încaseze banii pe legăturile de pătrunjel, ceapa, ridichi și ce mai au. Așa doar samsarii au bani de chirii și ne vând marfa lor, multă din afara UE, numai românească nu e. Repet, mă bucur ca PSD a descoperit patriotismul economic doar că, la câte minciuni frumos cosmetizate au livrat cu aceasta grija a lor permanenta pentru romani să livreze faptele și o să îi credem pe cuvânt.

Apropo de ce spune șeful PSD la televizor ca sa salveze aparentele cu vorbele patriotice, Ciolacu știe de abuzurile CNA. Dumneavoastră, aici în direct l-ați auzit pe domul Toma joi cum a promis ca va participa mâine la Comisa de Cultura în Parlament, ca sa ne lămurim de ce suntem amendați aproape zilnic și de ce ni se iau banii din cont înainte ca instanta sa se pronunțe dacă am greșit sau nu. Deși aveam informații încă de săptămâna trecută ca membri CNA nu vor veni, la sugestia Monicăi Gubernat, iată ca întâlnirea de mâine s-a amânat. Pentru când sau de ce, nu știm. Vedem că cei de la CNA au susținere totală să comită aceste abuzuri, iar comisia parlamentara nu a găsit motivația necesară sa îmbrace respingerea cât să nu pară ca apără cenzura, dar asta fac, scut în jurul cenzurii! Deci, domnule Ciolacu, v-ar fi mult mai ușor sa împachetați problemele cu spor, în bătaie de joc fără Realitatea Plus în grila de programe, nu? Încă o dovada că în România legile nu funcționează și că miștourile sunt la ordinea zilei. Continuați așa și veți ajunge unde meritați. Noi continuam să ne facem datoria față de țară, față de telespectatori cu simț de răspundere, nu cu jumătăți de măsură. Să vedem dacă veți instala cenzura! Știți cum se va termina? Eu nu, dar Dumnezeu știe și am încredere că le va așeza pe toate la timpul lor. Frumos.

În această seară o veți cunoaște pe Maria, copilul care la 4 ani a fost trimis în judecată într-un dosar penal. Un copil maturizat mult prea devreme din cauza acestor magistrați bine plătiți, dedicați dreptății și legii! Sesizați dumneavoastră ironia. Bineînțeles că nu toți sunt la fel, dar mult prea mulți sunt lăsați să împartă nedreptatea, să încalce constituția, să ciuntească legea, cum dorește, fără ca cineva în statul asta sa îi poată trage la răspundere să plătească a acolo unde fac abuzuri, ca în acest caz. Maria, astăzi, este o adolescentă frumoasă și talentată, dar are o cumplită boală ce îi pune viața în pericol, dar nu renunță la bătălia cu statul paralel. Faptul că nimeni nu a ajutat-o, nu a auzit-o, nu a descurajat-o. Dimpotrivă, astăzi luptă cu și mai multă putere să i se facă dreptate și apoi să facă transplantul fără de care viața ei este agățată de un fir de ață. Asta pentru că Maria, de la vârsta de numai un an, este dependentă de insulină, dar acest lucru nu a contat pentru judecătorii care au târât-o prin instanțe ori de câte ori au avut termen. Dezvăluim întreaga poveste.

Trăim însă într-o țară în care corupția și legile strâmbe se transformă în teroare. Cazul de la Alba Iulia m-a întristat cumplit. Bebelușul de numai un an ar fi fost și astăzi în viață dacă s-ar fi intervenit ferm, pe baza unor legi care să permită mai multă libertate de acțiune pentru polițiștii noștri. Oamenii legii au avut însă nevoie de o aprobare pentru a sparge o ușă. Câți români, mă întreb, trebuie să mai moară până ca cineva să schimbe ceva în țara asta? Când realizăm că suntem la mâna unor nemernici, fără Dumnezeu, care fac ce vor cu viața noastră? Ați văzut scenele desprinse ca din filmele cu mafioți care au avut loc în județul Maramureș? O cabană cu două etaje din Vișeul de Sus a fost incendiată, un câine a fost ucis, iar paznicul a fost sechestrat și amenințat. Atacatorii ar fi fost înarmați cu carabine cu lunete și alte arme moderne. Așa cum afirmă și jurnalistul Marius Ghilezan, nu am cum să nu mă întreb dacă nu cumva acesta este un caz de terorism! Ce face România cu teroriștii? Surse apropiate anchetei susțin că s-au tras 40 de gloanțe de calibru 72, încadrate ca muniție de război. Așteptăm urgent un comunicat al Poliției în acest sens. Până atunci, eu personal nu mă mai simt în siguranță în acest stat. Mafia lemnului face ce vrea și nimeni nu-i oprește nicicum. Vom ajunge să numărăm morții, dacă nu schimbăm regulile jocului în favoarea poporului. România, trezește-te! De la cel mai înalt nivel până la firul ierbii. Trezește-te, române, ai dormit suficient! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

Sursa: Realitatea de Bucuresti