Țara noastră este captivă în mâinile unor puternici din umbră, care decid în culise destinele națiunii. Suntem un popor sechestrat în lanțurile disperării, ale fricii, ale sărăciei. Acest deep state care ne croiește viitorul pe tiparul intereselor personale ale unora este condus de cei care apasă cu mâini nevăzute butoanele de comandă ale instituțiilor de forță.

Contrar opiniei publice, această caracatiță care ne sugrumă nu a fost creația lui Traian Băsescu. Gașca de trădători care s-au cățărat pe cadavrele eroilor de la revoluție, care au pierit pentru libertatea noastră, ne manevrează și astăzi din umbră. Locul la masa camorrei este lăsat moștenire din tată în fiu, iar românii de rând sunt la mila celor care se bat pentru putere și pentru sumele uriașe care trebuie să le intre în conturi. Noi, cei de rând, decontăm această notă de plată care se traduce în lipsuri tot mai mari. De ce nu avem salarii și pensii decente? Pentru că resursele de care încă mai dispune România sunt împărțite între cei care dețin informațiile, între cei care au în mâini dosare grele care pot compromite sau propulsa candidați pentru viitoarele alegeri. Este evident că manevrele care se pregătesc în laboratoarele guvernului din umbră ne afectează cumplit. Iar serviciile de informații sunt cele care controlează tot ce se petrece aici, pe pământ românesc. Fără să mă transform în avocații unora dintre greii care au fost sau sunt la putere, nu pot să nu observ cum, la momente potrivite, în spațiul public apar tot felul de informații compromițătoare despre demnitari aflați în funcții cheie într-un moment sau altul. Fostul premier Florin Cîțu a fost compromis cu dosarul din SUA. Liviu Dragnea a fost scos din schema politică prin arestarea în dosarul angajărilor, asta după ce fostul șef al PSD a petrecut la grătare adesea cu cei acuzați că sunt azi șefii statului paralel, precum Coldea, Kovesi ori Maior. Dragnea a fost dat la o parte și a ajuns și la închisoare când a început războiul cu ei. Ca să nu mai vorbim despre Sevil Shhaideh, cea care a fost oprită în ascensiunea către Palatul Victoria de dosarul Belina, în care i s-a făcut în cele din urmă dreptate. Fără dubiu, statul paralel țintește o conducere vulnerabila a tarii! Azi revine teatrul de păpuși care ne ia ochii cu spectacole în care zornăie cătușe. Cine are informația este cel cu adevărat puternic și deține controlul asupra politicienilor. Așa cum aminteam, nici cei de la vârful statului de drept nu sunt avertizați de servicii că sunt în pericol. De exemplu, fostul președinte Traian Băsescu nu a fost informat de Servicii că fratele lui are înțelegeri cu clanul lui Bercea Mondial și că vrea să-l scape pe interlop. Sunt doar câteva exemple de personaje care au incomodat planurile păpușarilor din umbră și care au fost trecute „în rezervă” la ordinele rezerviștilor sau actualilor din servicii. Zilele acestea vedem că se rostogolește știrea conform căreia Rareș Bogdan are legătură cu dosarul șpăgilor de la Aeroportul Otopeni. Aș putea fi acuzată de subiectivism, dar vă asigur că am analizat în detaliu acest subiect. Am convingerea că Rareș nu are vreo implicare în acest scandal, în afara faptului că este prieten cu unul dintre cei din dosar. Faptul că a devenit vocal și arată neajunsurile acestui stat slab, cred că a început să deranjeze iar mulți vor să îi oprească sonorul. Doar timpul va decide ce se va întâmpla, însă grav este tentaculele statului paralel se întind atât de mult încât ajung și până la românii de rând. Câți oameni de afaceri, care au dorit să păstreze locuri de muncă pentru români, nu au fost victime ale torționarilor moderni? Asta doar pentru că au stat în calea mafiei care ne conduce din întuneric. Și nu este vorba doar despre investitori și politicieni. Viitorul României este zdrobit de acest păcătos stat paralel. Zilele trecute v-am prezentat și drama Mariei Eftimie, o copilă frumoasă de 16 ani, al cărui destin a fost presărat cu durere încă de când avea doar doi ani. Atunci a fost diagnosticată cu o formă gravă de diabet, iar salvarea a găsit-o departe, la un spital din Viena. Tatăl ei i-a donat un teren pe care mai târziu să îl poată vinde, iar banii să îi folosească pentru transplantul de pancreas. Pentru că tatăl era urmărit într-un dosar penal, procurorii i-au pus sechestru pe acest teren care reprezenta singura ei șansă la viață. Astăzi se luptă pentru dreptate și pentru viață, după ce magistrații i-au confiscat întreaga copilărie și au târât-o în instanță, la procese la care nu avea ce căuta. Suntem alături de acest om minunat și o vom susține până în pânzele albe. Drama ei este drama unui întreg popor aflat la mila păpușarilor care fac și desfac țara după cum vor ei. Ținta lor este absolut orice le poate aduce profit, indiferent de costurile umane, ori destinele pe care le distrug. În vizorul mafioților au intrat până și casele Domnului. PSD este un partid care se laudă că luptă pentru identitatea noastră naționala și credința noastră creștina! Zic ca se lauda, dar nu vreau să generalizez și am să dau un singur exemplu negativ. Un primar PSD din Bonțești- Vrancea, Moscu Stefan pe numele lui, e acuzat că vrea sa distrugă bisericile din comuna pentru interese imobiliare! Edilul social democrat vrea sa ia preoților dreptul de a sluji în biserici, vrea parohia și clopotnița, eventual si banii din cutia milei! Nu mi-a venit sa cred când am aflat ca acest primar e primar vechi și unicul candidat- unicul câștigător, unicul care decide cine are dreptul sa aibă biserici si cine nu! Îi cer public șefului PSD sa oprească abuzurile primarului in a distruge casa domnului monument istoric loc binecuvântat pentru rugăciune si pace. Nu mai putem permite statului paralel sa îngroape tot ce mai avem pentru interese financiare. O sa ma întrebați ce treaba are statul paralel si in distrugerea bisericilor din Bontesti Vrancea. Avem informații că fiica primarului e șefa la cabinetul prefectului, cred ca angajata pe criterii de performanța. Din 2017, preotul se judeca cu primarul pentru dreptul enoriașilor. Acum când instanta a decis ca parohia a câștigat, părintele a fost atacat! Și la propriu, nu doar cu contestație, ba chiar au tăiat cauciucurile mașinii familiei duhovnicului și au intimidat cu injurii și mesaje de nereprodus. Aici se ajunge când la primărie ajunge un cleptoman care vrea sa își treacă in patrimoniu tot, inclusiv biserica acestui neam! Stop! Peste biserica nu se poate trece. V-ați bătut joc destul de aceasta țara! Sfintele Biserici, monumente istorice, care au scăpat de buldozerele comuniștilor, sunt distruse azi de bocancii rechinilor imobiliari, ghidați de politicienii care se cred moșieri peste localitățile României. Iar cazul acestuia nu este singular. Aici s-a ajuns! Puternicii zilei, care se cred dumnezei pe pământ, căpușează tot și ne interzic chiar și dreptul la credință. Am ajuns aici, în acest punct al istoriei, pentru că am predat țara unor lideri care jură strâmb cu mâna pe Biblie că vor ajuta la dezvoltarea țării. Din cauza lor, așa cum spune și domnul profesor Petrișor Peiu, care a analizat cifrele rușinii, România este în grupul celor mai corupte și slab performante națiuni europene. De ce nu întâlnim în acest grup Germania, Franța, țările nordice, Olanda sau Austria? Tot domnul profesor ne explică: simplu, pentru că acestea din urmă nu au la cârmă politicieni care să trăiască cu spaima dosarelor și a cătușelor. Nu există și nu a existat vreodată vreo formă mai clară de dublă măsură și de discriminare în afara celei pe care o practică puterea între cetățenii normali ai acestei țări și un grup de 10 000 de privilegiați, deținătorii de putere absolută și de pensii speciale. Dacă ar fi avut, într-adevăr, vreo îngrijorare privind funcționarea statului, politicienii s-ar fi interesat de cei peste 250.000 de amărâți din învățământ, care trăiesc cu salarii infime și așteaptă pensii de mizerie. Sau s-ar fi îngrijorat de catastrofa din educație, care ne plasează la coada Uniunii Europene și care ne va transforma într-o țară de sclavi pe plantație, lipsiți de salarii decente și de o viață prosperă. Dragi români, aș vrea să vă amintesc ce spunea Viktor Frankl, unul dintre puținii supraviețuitori ai iadului lagărelor de concentrare naziste. Psihoterapeutul a mărturisit că primii care au cedat au fost cei care credeau că opresiunea criminalilor se va încheia curând. Au fost urmați de cei care spuneau că tragedia cumplită nu va înceta vreodată. Cei care au rămas în viață au fost cei care s-au concentrat doar pe acțiunile lor, fără a aștepta ca alții să ia decizii care să le schimbe atât prezentul, dar să le și contureze viitorul. Suntem o generație greu încercată, dar nu mai mult ca altele. Ține de noi să ne luăm viața în mâni și să nu mai sperăm la mila altora, pentru că dăm dovadă de naivitate atunci când credem că cei din jur, mai ales liderii politici, se vor comporta corect fața de noi doar pentru că noi suntem cinstiți și drepți. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Sursa: Realitatea de Bucuresti