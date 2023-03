Alexandra Păcuraru, realizator România Suverană, a anunțat că Asociația Forumul pentru apărarea drepturilor și libertăților omului și Realitatea PLUS vor da în judecată Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor în urma morții tragice a fostului mare campion Rudel Obreja.

„Vom căuta soluții pentru a lupta în instanță ca să îi facem dreptate lui Rudel Obreja, un om demn și care nu a vrut să iasă public să își strige disperarea. Tocmai de aceea, Asociația Forumul pentru apărarea drepturilor și libertăților omului și Realitatea Plus vor da în judecată Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor. Un om ca Rudel Obreja se naște la o sută de ani și îi suntem datori să îi ținem amintirea vie”, a anunțat Alexandra Păcuraru, miercuri seară.

„Suntem obligați să luptăm să i se facă dreptate. (…) Mulțumesc tuturor celor care au venit să-l conducă pe ultimul drum, celor care ne-au scris din toată țara. Am fost încărcată emoțional pentru că am trecut prin asta, dar am avut un imbold că merită să luptăm, să muncim din greu să ne luăm țara înapoi. Știu că este greu, dar România nu înseamnă un stat torționar.

Din acest motiv, din respect pentru marele nostru campion, din respect pentru familia acestui minunat om care ne-a lasat atâtea lucruri bune, noi dăm în judecată Guvernul, Administrația Națională a Penitenciarelor și cerem public demisia acestui director general, care a ajuns să aleagă cine are dreptul la sănătate și cine la groapă.

Domnule Halchin, vă rog, dacă mai aveți onoare, să ieșiți public să demisionați. Așa ceva nu se mai poate în România anilor ce vin”, a declarat Alexandra Păcuraru, miercuri seară, la România Suverană.

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că susține demersul Realitatea PLUS de a da in judecata ANP și Guvernul României, alături de Asociația Forumul pentru apărarea drepturilor și libertăților omului.

„E o poveste foarte lungă cu tot ce se intamplă în penitenciare. Și aș vrea să ne uităm de la momentul in care am avut hotararea pilot CEDO împotriva României cu privire la condițiile din penitenciare. Acea hotărâre venea și zicea foarte clar că acele condiții improprii scurtează viața celor care sunt în regim de executare a a pedepsei.

Alături de asociatia Forumul pentru protejarea drepturilor și libertăților omului am deschis deja, de fapt s-au făcut primele formalități pentru a chema in judecată Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Care este un fel de angajator pentru celelalte penitenciare, inclusiv acesta unde și-a executat o parte din pedeapsă Rudel Obreja.

Problema mare este că noi avem o lege care vorbește foarte clar acolo de ceea ce înseamnă executarea pedepsei și ceea ce înseamnă executarea pedepsei cu privire la persoanele care au o anumită afecțiune, care, atenție, au un anumit handicap. Boala de care suferea Rudel era considerată un handicap. Și trebuia să primească atenție suplimentară, trebuia să-i fie făcută analiza medicală încă de la momentul încarcerării, pentru că el nu suferea de acum, de două zile, de o săptămână, de două saptamani de boala asta, era o chestiune și o afecțiune ceva mai veche.”

ADRIAN CUCULIS: COMUNICATUL ANP ESTE MINCINOS. CE A FĂCUT PENITENCIARUL CA SĂ-L PROTEJEZE?

”Am văzut comunicatul ANP, bineinteles că este mincinos. Ei vorbeau de 34 de mii de persoane încarcerate și spuneau ceva de genul: Mai mor dintre ele că nu avem personal. Nu interesează pe nimeni lucrul acesta. Și povestea cu clinic sănătos, să ne înțelegem, dacă ne uităm în dosarul lui personal, am certitudinea că nu i-a făcut nimeni niciun PSA (exemplu de analiză frecvent folosită în monitorizarea pacienților cu un anumit tip de cancer, n.r.), nu i-a făcut nimeni niciun marker tumoral ș.a.m.d. Deci clinic sănătos…, că te uiti la un om si-l vezi ca zambește și are o greutate acceptabilă nu înseamnă clinic sănătos. Dacă tu vezi că starea persoanei respective se deteriorează, nu-l lași acolo să cadă ca un câine și ulterior te duci cu el și propui, tot avocații lui au propus întreruperea executării pedepsei. Ai tu propria ta comisie în penitenciar care să poată face propuneri pe mai departe.

Situația și cu dl Adamescu, intâmplător familia mea era apropiată de familia Adamescu și știu ce s-a întâmplat acolo. Maică-mea imi povestea foarte multe din sistemul penitenciar, tot avocat fiind. Povestea cum nu se respectă drepturile celor care sunt incarcerati este una foarte veche, nu este una începută de ieri, de alaltăieri, începută imediat dupa 90.

Pe mine mă interesează în cele din urmă ca asociația de care am vorbit (Forumul pentru protejarea drepturilor și libertăților omului, n.r.) sa scoata la iveala ceea ce s-a intamplat. Haideți să vedem și noi fișa de la bun început, ce analize s-au făcut. Haideți să vedem cum a intervenit pe legea executării pedepselor penitenciarul, să propună pe mai departe niște analize amănunțite. Haideți să ne uităm puțin, pentru că am văzut declarația soției, care spunea: Domne, nu puteam, mă dureau toate cele, nu puteam să mă mai deplasez nici până la baie… Ce a făcut penitenciarul prin sistemul național de sănătate să-l protejeze? Este identică poveste cu a lui Dan Adamescu”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate la România Suverană cu Alexandra Păcuraru.

„Facem demersul legal”, a menționat Alexandra Păcuraru.

„E cazul lui Rudel, sigur că dacă lucrurile stau așa, este halucinant de-a dreptul, trebuie văzute actele medicale, pe rând. Acest caz trebuie să dea startul renovării a ceea ce se intâmplă în penitenciare. Este de neconceput, sau ar fi trebuit să fie și până acum de neconceput, ca o persoană, alea trei luni, 90 de zile, când a acuzat acele dureri, să nu fie băgată în seamă. Și mai mult. Comisiile din penitenciare, obligația pe care o are fiecare penitenciar în parte cu privire la deținutul pe care-l are acolo este, dacă vreți o comparație, este ca și cum deținutul respectiv este în grija totală a statului, el nu face nimic de capul lui acolo. Penitenciarul se ocupă și de mâncare, se ocupă și de muncă, se ocupă mai ales de sănătate. Nu contează nici executarea pedepsei, nici altceva, contează sănătatea. El nu a fost trimis în spatele gratiilor pentru omor, ci pentru o infracțiune absolut discutabilă, dar a fost ucis în penitenciar. (…) Avocatul Poporului are această prerogativă (de autosesizare, n.r.), se duce în penitenciare și exact asta verifică”, a mai explicat avocatul Adrian Cuculis.