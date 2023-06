Fără iubirea de țară, de neam, libertatea și unitatea națională se transformă adesea în ceea ce vedem astăzi la noi: patriotismul s-a transformat în dorința de profit material imediat. Chiar și așa, am convingerea că tot noi, românii de rând, putem schimba ceva. Pentru că tot noi, prin ștampila pusă o data la 4 ani, ne croim drumul. Țara a fost delapidată de resurse, vândută la străini, iar noi am rămas desculți și împovărați de grija zilei de mâine. România are acum o șansă. Prin noi și prin deciziile și alegerile noastre!

Autoritățile de la București au restanțe mari din anii ’90. Mă refer aici mai ales la modul de a gândi al unor oameni care conduc blocați fiind în sindromul șefiei și al bogăției. Oameni care aruncă zilnic vorbe împachetate frumos. Din acest motiv, la fiecare 5 minute, un român își depune CV-ul ca să plece la muncă în străinătate. Asta arată cele mai recente rapoarte. Ne pleacă mamele să muncească peste granițe, lăsându-și copiii în grija rudelor, pentru a avea „de toate”, mai puțin normalitatea dată de prezența activă a mamei în viața de zi cu zi a copilului. Pleacă absolvenții de liceu să studieze la universități de elită, ducând în bagaje și resentimente, și iluzii. Acești copii au ajuns să creadă că România este o țară săracă, mizeră, coruptă, prost condusă și lipsită de oportunități.

Aripile îngerilor noștri se frâng mult prea devreme. Și cumva pot să-i înțeleg. Milioane nu se mai întorc în țară și lasă în urmă amintiri dragi și bătrâni nemângâiați, singuri cu bolile lor și cu bolile sistemului. Avem acum și o criză în Educație! Profesorii au blocat țara de zile bune, cer bani mai mulți. Pot să-i înțeleg, dar mi-ar fi plăcut să aud că vor și reformă în sistemul de învățământ. De ce? Pentru că școala de azi pregătește oameni numai buni pentru anii `90. As fi vrut să văd că cer o programă demnă de secolul în care trăim, care să pregătească elevii pentru problemele reale ale societății de azi.

Ce se întâmplă cu miile de elevi din anii terminali? Eu cred că interesul elevului trebuie să primeze! Nici nu pot să-mi imaginez stresul prin care trec acești tineri cu visuri mari. Chiar și pe plan mondial, cu câteva excepții, sistemul de învățământ este unul arhaic. Vedem că an de an România pică examenul la educație și nu pare că ar vrea să se schimbe. Legea a fost schimbată de zeci de ori și peste 30 de miniștri au ieșit în față cu lecțiile nefăcute. La fel și Ligia Deca!

Dau în scris că dacă Sorin Câmpeanu era ministru astăzi, tot balamucul ăsta nu se întâmpla! L-ați forțat să plece și să vină dumneaei! Ok, a venit, a făcut ce a promis șefului, nu s-a consultat cu nimeni, nu a luat în seamă pe nimeni și nimic și nu a ținut cont de nicio modificare. Astfel, premierul Ciucă a rămas singur la încasat. Ministrul Educației îngroapă și PNL-ul și educația cu ea. Doamna Deca, alături de capabilii de la Muncă și Finanțe ne invită la colivă curând. Studiile recente arată că 40% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali. Starea jalnică a sistemului educațional de la noi pare să nu fie o preocupare pentru aleși.

Da, au dat bani profesorilor, avem și memorandum, vă îndemn acum să mergem mai departe și să facem ceva ca să scăpăm de modul acesta arhaic de predare. Stimați aleși, vă îndemn să construim împreuna noua generație, tineri pregătiți să aducă o schimbare esențială! Cum facem România bine? Răspunsul e simplu! O facem revenind la rădăcini, la credință, la tradiții. Trebuie să renaștem în lumina unui naționalism sănătos. O putem face prin investiții, dar fără întârziere! Oportunismul să nu fie noua noastră valoare politică.

România are nevoie de un planificator și de un executor gospodar. Avem astfel de oameni capabili? Determinați să intre în luptă pentru viitor? Când spui ca îți iubești țara dovedești prin fapte! Muncești în România și pentru România, investești în România, îți ții banii și oamenii în țară. Să ne apreciem țara și istoria! Așa cum vedem exemplul de astăzi din comuna Hlipiceni, județul Botoșani. Un nou monument dedicat eroilor neamului românesc căzuți pe câmpul de luptă în primul și al doilea Război Mondial a fost inaugurat și realizat de Preacuviosului părinte Ciprian Grădinaru, cu sprijinul autorităților române și cu sprijinul unui sculptor din Republica Moldova. Să ne mândrim cu astfel de oameni și cu astfel de evenimente care ne fac cinste.

Este adevărat că se întâmplă de cele mai multe ori ca istoria să fie lăsată în paragină. În România sunt peste 30 de mii de monumente istorice: monumente funerare, statui și până la case memoriale. Cu peste o mie de conace aflate într-o stare avansată de degradare, România își pierde din identitate. Clădiri de patrimoniu mutilate de indolență și indiferență. Rămășițe ale vremurilor de demult au rămas să oglindească trecutul. Clădirile istorice rămân la voia întâmplării, rămân pierdute în zgomotul urban, pe străzi adiacente sau chiar la strada principală. Mai avem oare ceva? Sunt convinsă că da! Avem demnitate și încă îl mai avem pe bunul Dumnezeu.

De aceea insistăm, aici la Realitatea PLUS, să vă prezentăm momentele care ne-au clădit ca neam al acestei lumi. De-a lungul istoriei grele, de mai bine de două milenii, am reușit să stăm drepți în fața vremurilor mai bune sau mai puțin bune datorită religiei noastre și a credinței. Biserica a fost stâlp tare și alinare. Viața este o binecuvântare! Dacă schimbi modul în care privești viața și acționezi, dragă telespectator, poți să îți lași amprenta în viata a milioane de oameni și în istorie. Așa că vă voi face cunoscut evenimentul de azi din Botoșani, prin care putem să ne mândrim! Dragii mei, să nu lăsăm pe nimeni să ne fure țara.

Auzisem că mâine ar fi trebui să se întâmple, în sfârșit, rotativa guvernamentală. Potrivit unor surse, s-a amânat din nou. Nicolae Ciucă nu vrea să plece de la Palatul Victoria până nu se încheie greva din educație. Astăzi, totuși, trebuie să avem un guvern demn, care să rezolve crizele majore cu care se confruntă această țară. Responsabilitatea guvernării a fost pasată și amânată. PSD a căutat orice scuză pentru a nu prelua cârma țării. Responsabilitate și fără frică de crize, pentru că vor mai urma, asta le doresc tuturor celor care decid pentru noi, poporul, în fiecare zi. Cum apele sunt încă tulburi în România, iar nemulțumirile multor categorii socio profesionale sunt din ce mai mari, incertitudinea e definiția zilelor acestea. Mii de angajați din sănătate au protestat astăzi în Capitală, au pichetat sediile ministerelor Muncii și Sănătății și au ajuns până la Palatul Parlamentului. Vor și ei salarii mai mari și deblocarea posturilor din sistem. Și polițiștii amenință cu blocarea sistemului dacă problemele lor nu sunt rezolvate.

Astăzi, sute de angajați din penitenciare, militari rezerviști și polițiști au ieșit în stradă și și-au strigat nemulțumirile. Oamenii legii se plâng de condițiile de muncă și de salariile mici. Pe lângă această problemă, polițiștii sunt nemulțumiți și de faptul că pensiile lor vor fi recalculate, iar vârsta de ieșire la pensie va fi majorată până la 65 de ani. Mă bucur, totuși, că acest guvern demn alege să rămână pe poziții până la rezolvarea crizelor.

Continuăm și astăzi experimentele la mâncarea care ne îmbolnăvește. Am început această campanie pentru a descoperi otrava din mâncarea de pe mesele romanilor. Pentru ca rezultatele să fie oficiale, am trimis fructele testate în direct și la ANSVSA. Din păcate, autoritățile sporesc incertitudinea și ne spun că ei fac testarea, dar aceasta nu este concludentă dacă fructele nu au frunze. Vă invit să mergeți în supermarketuri să vedeți care sunt fructele care se vând cu frunze! Nu o să găsiți mai nimic. Am informații clare că frunzele conțin alte pesticide decât fructul în sine. Cum vreți să ne mințiți? De ce vă e frică? Că trebuie să retrageți toată marfa care ne omoară?

Am citit zeci de studii și articole care arată clar că cei din alte state civilizate care au vrut să scoată la lumină ceea ce vreau să fac eu astăzi la mine în țară au fost excluși, eliminați, reduși la tăcere cumva. De aici îmi trag singură concluzia ca sunt și alte state mai corupte decât România, de exemplu Belgia și Olanda. Fac apel la judecătorii României și avocații României sa își unească forțele să oprească vărsarea drogurilor și fructelor otrăvite la noi în țară. Iar voi, stimați telespectatori, aveți grijă, citiți etichetele, testați alimentele, în special fructele exotice, peștii care sunt forțați cu antibiotice, carnea injectată, fructele de mare radioactive. Vrei să dai copilului suc natural și, de fapt, îl poți băga în spital, pentru că în suc ajung substanțele otrăvitoare, care înseamnă cancer, moarte lentă, dar sigură. Dragii mei, rugați-va și căutați cu seriozitate lideri politici autentici, care să vă sprijine, să ne sprijine ca nație să supraviețuim acestora vremuri toxice. Suntem intoxicați și cu banii luați, și netratați în spitalele dezastrului. Dacă, din nefericire, ajungem la spital, tot din motive de profituri de miliarde stă în sertare planul de combatere a cancerului. Un om nu își permite să dea 1.300 de lei pe un aparat de testat. Vreau să văd acțiune. Dacă nu, plecați acasă! Resetați instituțiile statului sau falimentați-le pe toate și puneți lacătul pe ele! Că ați ajuns să livrați moarte.

Aici am ajuns în secolul 21, anul 2023! Să fiu trimisă acasă cu pepenii de import care au picat în platou testul toxicității. La fel și ananasul! Vor frunze ei! Cine ne mai apără în România? Ce autoritate mai face teste reale? Intervine cineva sau vă convine tuturor? Otrăvuri în mâncare și droguri de mare risc ce prăjesc creierele consumatorilor și transformă oamenii în Zombie! Cât voi mai fi aici să emit păreri în fața dumneavoastră, voi caută și voi spera ca politicul să se regenereze, iar legile să fie în favoarea noastră și împotriva traficanților și corupților! Să nu ne jucăm cu viața! Ar fi prea mult! Vă invit să ne dam mâna pentru România suverană.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.