Guvernul României a decis ca, după ce, în Ucraina, a ajuns deja o primă tranșă de medicamente și echipamente sanitare donate de țara noastră, astăzi să fie transmisă o a doua tranșă de ajutoare în valoare totală de 3 milioane de euro, constând în: combustibili, veste antiglonț, căști, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente.

Guvernul României anunță disponibilitatea de a prelua răniţii ucraineni în spitalele din rețeaua militară și civilă din țara noastră. Până la acest moment, pe platforma anunțată ieri de Guvernul României, „Împreună ajutăm mai mult” până la 6.00 dimineața, erau deja centralizate 1.269 de oferte de sprijin din partea societății civile, agenților economici, altor categorii de voluntari, constând în alimente, apă, medicamente, cazare, transport, alte forme de sprijin care vor începe deja să fie distribuite în conformitate cu nevoile existente față de situația din Ucraina.

”Potrivit datelor pe care le avem până la miezul nopţii, sunt 47.000 de cetățeni ucraineni care au intrat în țară, dintre care 22.785 au ieșit deja din țara noastră. Așadar, până la acest moment, de la izbucnirea conflictului generat de agresiunea militară rusă din Ucraina, sunt 25.000 de cetățeni ucraineni care se află pe teritoriul României. Dintre aceştia, 102 au ales să solicite protecția statului român, depunând în acest sens cerere de azil. Aceste centre de azil, gestionate de Inspectoratul General pentru Imigrație, au un grad de ocupare, în acest moment, de 57,7%, incluzând aici și ceilalți solicitanți de azil în afara cetățenilor ucraineni, situație pe care am prezentat-o în cursul zilei de ieri. În privința taberelor mobile, sunt deja două operaționalizate: una la Sighet și una la Siret. Tabăra de la Sighet, în acest moment, operațională fiind, nu are niciun cetățean găzduit. În schimb, tabăra de la Siret are, la acest moment, 41 de cetățeni ucraineni, care în următoarele ore vor pleca în spațiile de cazare indicate de Inspectoratul General pentru Imigrări. La acești 41 de cetățeni ucraineni care se află în tabăra ridicată la Siret se adaugă 100 de studenți indieni care, de asemenea, timp de câteva ore, vor fi găzduiți în acest centru, în această tabără, urmând a fi îndrumați către aeroportul din București, pentru a fi repatriați. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri în legătură cu situația de la Punctul de trecere a frontierei de la Siret, care este cel mai intens tranzitat în acest moment, pentru a veni în sprijinul categoriilor vulnerabile de cetățeni ucraineni. Mă refer acum la copii, la femei gravide, la bătrâni, la persoane bolnave. Ambulanțele SMURD, în coordonare cu autoritățile ucrainene, vor prelua aceste categorii de persoane, repet, femei gravide, copii, bătrâni, persoane care suferă de diverse afecțiuni și care se află în coloane, așteptând pe teritoriul ucrainean să intre pe teritoriul României. Vor prelua acești cetățeni pentru a-i aduce mai repede în țara noastră. La nivel local, prin implicarea autorităților locale, mai multe microbuze cu alimente și materiale necesare, pături, haine groase au plecat către Cernăuți și către Solotvino, localități aflate în apropierea frontierei României” a spus Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.