2021, un an al extremelor, în întreaga lume. Inclusiv recorduri absolute de temperatură.

Recordurile naționale de temperatură au fost atinse în special în zona Mediteranei. Toate acestea au fost recorduri de temperaturi ridicate.

În România în vara lui 2021 au fost 2 săptămâni în care s- au înregistrat unele dintre cele mai calde zile din acest secol.

Maximele au depășit în cinci zile +40 de grade, iar în două zile +41 de grade.

În 2007, 2012 și 2015 mai fuseseră înregistrate asemenea temperaturi. +46 în Grecia, +44 în Macedonia și +43 în Albania.

Temperaturile sunt măsurate la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile real resimțite în orașe au ajuns în intervalul +50, 55 de grade.

În cinci zile au fost peste +40 de grade și în două dintre aceste zile, în august, maximele au fost de peste +41 C: +41,1 la Calafat și +41 la Giurgiu.

+40 de grade au fost în Alexandria, Bechet, Calafat, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Băile Herculane, București și Oltenița.

Au fost și nopți extrem de calde, în special în sud și sud-est.

În august au fost nopți în care minimele nu au scăzut sub 26 de grade la Sulina.

Noaptea de 2 august a fost neobișnuit de caldă și la munte.

Calafat este localitatea în care a fost cel mai cald în acest an.

În alte colțuri ale lumii a fost tot un an al extremelor.

Unul dintre aceste locuri este Canada, unde au fost aproape +50 de grade. Iar în Islanda au fost +29 C.

În Grecia au fost incendii de pădure, iar maximele au ajuns la +46 de grade pe 3 august la Argos.

Tot atunci au fost +45 de grade la Eleusis Airport și Lamia.

Noaptea, minimele au fost de +33 la Kythira, +32 în Santorini, +43 de grade în Atena.

Un nou record pentru Europa a fost în Siracusa (Italia). +48,8.

Montoro (Spania) +47,4

Cizre (Turcia) +49,1

Kairouan (Tunisia) +50,3

Lytton (Canada) + 49,6

Joba (Oman) +51,6

Canefield AP (Dominica) +35.8

Taimali (Taiwan) +40.

În Spania au fost +47 C la Murcia, +46 la Granada și +42,7 la Madrid.

În Macedonia cel mai cald a fost pe 3 august: +44,1 la Gevgelija și +43,7 la Demir Kapija.

În Bulgaria la Sandanski, +42,5 grade pe 3 august. Turcia, +44 de grade.

Recorduri de temperatură au fost și în țările nordice: +33,2 C la Tampere, în Finlanda și +33,6 la Kevo, un loc unde iarna sunt și sub -40 C.