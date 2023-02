Peste 200 de mii de pensionari vor primi mai mulți bani din luna martie! Este vorba despre pensionarii cu venituri mai mari de 4.000 de lei cărora li s-au reținut contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate pe parcursul anului 2022. Totul în condițiile în care CCR a declarat neconstituțională plata contribuțiilor, iar Guvernul a adoptat și o ordonanță de urgență în acest sens. Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a făcut, luni, la Realitatea

„Decizia CCR 650/28 decembrie 2022 a hotarart ca aceasta retinerea a contributiei de asigurari sociale de sanatate este neconstitionala pe parcursul anului 2022, astfel incat noi incepand deja din februarie am restituit pensionarilor cu pensii mai mari de 4.000 de lei contributia de sanatate pe cele 4 zile din luna decembrie si luna ianuarie 2023, urmand sa se adopte un act normativ care sa prevada si modalitatea de restituire a acestei contributii de sanatate pe intreg anului 2022, respectiv pe toate cele 12 luni.

Pe 17 februarie a fost publicat acest act normativ – OUG 4/2023 care legifereaza foarte clar modalitatea de restituire a acestei contributii de asigurari sociale. Noi ne-am apucat imediat de treaba si chiar de poimaine, din 1 martie, pensionarii cu pensii mai mari de 4.000 de lei vor primi deja acesti bani sub forma de restituire a contributiilor de sanatate”, a afirmat președintele CNPP Daniel Baciu, la Realitatea PLUS.

Întrebat în ce stadiu se află proiectul privind digitalizarea dosarelor de pensii și recalcularea lor, Baciu a răspuns: „Am depasit procentul de 70% privind acest proces de evaluare (evaluarea tuturor dosarelor aflate in plata – n.r.). S-au si prelungit contractele celor 1000 de oameni care lucreaza la acest proces de evaluare si avem termen ca pana la 1 septembrie 2023 sa il finalizam. Sutem in grafic, ulterior urmand sa facem recalcularea tuturor dosarelor care se va face in baza noului act normativ care reglementeaza sistemul public de pensii”.

Sursa: Realitatea Financiara