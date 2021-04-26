VIDEO Trofeul UEFA 2020 - FAULTAT la București! Cupa EURO, doborâtă de vânt pe Arena Națională

Trofeul face un tur al orașelor din Europa - Trophy Tour care vor găzdui meciurile din Cupa UEFA

Cupa UEFA EURO 2020, prezentată astăzi cu mult fast în Capitală, a avut de suferit pe Arena Națională. Trofeul a fost doborât de vânt chiar în timp ce echipa Realitatea PLUS transmitea de la fața locului. Din fericire, reporterul Realitatea PLUS nu a pățit nimic, însă cupa a ieșit șifonată. Vă prezentăm imagini în exclusivitate.

În timpul unei înregistrări de pe Arena Națională, un panou publicitar a căzut din cauza vântului pe pupitrul pe care se află trofeul. Din fericire, reporterul Realitatea PLUS Diana Șandru nu a pățit nimic și s-a ales doar cu o sperietură serioasă.

După incident, cupa a fost imediat ridicată de reprezentanții Federației Române de Fotbal. Gafa organizatorilor nu este văzută cu ochi buni de jurnaliștii sportivi.

Trofeul Euro 2020 a ajuns astăzi în București, marcând deschiderea seriei de evenimente dedicate Campionatului UEFA EURO 2020. Cupa a fost expusă în mai multe zone ale Capitalei, iar destinația finală a fost Arena Națională, unde va rămâne până la începutul competiției.

Bucureştiul este unul din cele 11 oraşe-gazdă ale UEFA EURO 2020. Astfel, Arena Naţională din Bucureşti va găzdui patru meciuri: trei din Grupa C şi o optime de finală. Austria - Macedonia de Nord (13 iunie), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie), Ucraina - Austria (21 iunie) şi o optime de finală programată pe 28 iunie sunt meciurile care vor fi găzduite de Capitala României. Finala va avea loc pe 11 iulie, pe stadionul Wembley din Londra.

Prezentă la nefericitul eveniment, Diana Şandru a relatat firul poveştilor de la Naţiona Arena, declarând că trofeul s-a strâmbat după ce a făcut contact cu solul.

