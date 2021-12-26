Simona Halep: Visul meu este să ajung din nou în Top 10

Simona Halep (20 WTA), a declarat, duminică, la plecarea spre Australia că visul ei în 2022 este să revină în Top 10 WTA. Constănțeanca va participa la mai multe turnee înainte de Australian Open, care în acest an a fost programat pentru perioada 17-30 ianuarie.

Primul turneu la care va participa este Melbourne Summer Set, care începe la 4 ianuarie.„Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă, nu am ieşit pentru că m-am protejat, cu teama de Omicron, dar au fost zile frumoase şi acum sunt gata de plecare. A fost, în fiecare zi este, pentru că am o viaţă frumoasă şi chiar sunt ok. Îmi place să fac bradul, eu l-am împodobit, o fac în fiecare an când sunt acasă. Ultimii doi ani i-am petrecut acasă, a fost diferit, dar am experienţa de a pleca în perioada aceasta şi nu mi-e greu, chiar e ok să plec acum. O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel.... Să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări. A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie acesta, pentru că nu pot să spun ca în anii trecuţi că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită psihic şi fizic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în Top 10,"a declarat Simona Halep.