Simona Halep și-a aflat prima adversară la Melbourne

Posibil duel românesc în turul 2

Simona Halep (20 WTA), debutează în 2022 la turneul de la Melbourne, unde este favorită nr. 2.

Constănțeanca va întâlni în primul tur o jucătoare venită din calificări, urmând ca în turul doi să o întâlnească pe învingătoarea dintre Gabriela Ruse (24 ani, 87 WTA) și Arina Rodionova (32 de ani, 152 WTA).Turneul WTA 250 de la Melbourne începe pe 4 ianuarie și este pregător primului Grand Slam al anului, Australian Open, care se va desfășura în perioada 17-30 ianuarie.Anul trecut Simona Halep a debutat tot la Melbourne, unde s-a oprit în sferturi.FOTO Simona Halep/InstagramSursa: Realitatea de Constanta