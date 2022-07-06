Simona Halep, în semifinale la Wimbledon 2022 - Emoții pe finalul meciului cu Amanda Anisimova
Halep a învins-o cu 6-2, 6-4, pe Amanda Anisimova
Simona Halep a predat o lecție de tenis până la 6-2, 5-1, scor la care teama de victorie și-a făcut loc în mintea jucătoarei noastre.
Și-a pierdut brusc din agresivitate, din claritate și din inspirație, iar Amanda Anisimova a revenit până la 5-4 și trei mingi de break. Pe un final încordat, Simona a reușit să închidă meciul și să se califice în semifinalele de la Wimbledon 2022.
Timp de aproape 50 de minute (până la 6-2, 5-1) a existat o singură jucătoare pe terenul central de la All England Club: Simona a fost agresivă, inspirată, cu o deplasare foarte bună, cu un serviciu sigur (nu cedase vreun game de la lansare) și cu o încredere care i-a sădit adversarei pietre grele în moral.
O celebră zicală din tenis spune că cel mai greu este să închizi un meci: emoțiile te pot cuprinde, îndoiala își poate face loc în minte, iar jocul poate scădea în intensitate. Toate s-au întâmplat și în cazul Simonei, iar Amanda a prins puteri nebănuite. A revenit până la 5-4 și 0-40 (trei mingi de 5-5). Cumva, Simona a reușit să salveze șansele de break și să închidă la timp un meci care risca să-i scape printre degete.
După 63 de minute, Halep a avut câștig de cauză, scor 6-2, 6-4, obținând astfel calificarea în semifinalele de la Wimbledon 2022.
SURSA: HOTNEWS.RO
