România – Suedia: Marius Marin nu va juca. FRF, anunț de ultim moment înaintea meciului

Marius Marin ratează meciul România – Suedia. FRF anunță că mijlocașul are probleme musculare și a părăsit cantonamentul naționalei.
Naționala României mai pierde un jucător înaintea meciului cu Suedia. Marius Marin este indisponibil pentru partida de luni, 5 octombrie, după ce a acuzat probleme musculare în urma meciului cu Polonia.
Federația Română de Fotbal a anunțat că investigațiile medicale efectuate duminică au confirmat faptul că mijlocașul central nu va putea evolua împotriva Suediei. În aceste condiții, Marius Marin a părăsit cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia.
Marius Marin ratează România – Suedia
Mijlocașul a acuzat probleme musculare după partida disputată de România în Polonia. Stafful naționalei a sperat inițial că fotbalistul se va recupera la timp pentru duelul cu Suedia.
Investigațiile medicale realizate duminică au arătat însă că Marius Marin nu este apt pentru partida programată luni seară.
Astfel, jucătorul a părăsit cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.
România are mai multe absențe înaintea meciului cu Suedia
Marius Marin este al patrulea jucător important care nu va putea evolua pentru România în partida cu Suedia.
Daniel Bîrligea a devenit indisponibil după ce a acuzat, la rândul său, probleme musculare în urma meciului cu Polonia. FRF a anunțat că atacantul nu poate juca și a părăsit cantonamentul naționalei.
În plus, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați pentru confruntarea cu Suedia. Cei doi fundași au părăsit cantonamentul încă de sâmbătă, după ce au devenit indisponibili pentru partida de luni.
Situația complică și mai mult misiunea selecționerului înaintea duelului de pe Arena Națională.
România întâlnește Suedia luni, pe Arena Națională
Partida România – Suedia este programată luni, 5 octombrie, pe Arena Națională, în cadrul grupelor Ligii Națiunilor.
Meciul vine după partida disputată de tricolori în deplasare cu Polonia și reprezintă următoarea confruntare importantă pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi.
FRF a stabilit încă din luna septembrie programul acestei serii de partide din Liga Națiunilor, iar România va încheia această fereastră FIFA cu duelul de pe teren propriu împotriva Suediei.
Cu mai multe absențe în lot, selecționerul va trebui să găsească soluții pentru formula de start și pentru configurația echipei care va intra pe teren luni seară.
Meciul România – Suedia se anunță astfel unul dificil pentru tricolori, mai ales în condițiile problemelor de lot apărute înaintea partidei.