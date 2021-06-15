Prima poză cu fotbalistul Christian Eriksen, după stopul cardiac suferit pe teren: „Sunt bine!”

A apărut prima fotografie cu Christian Eriksen, după stopul cardiac suferit pe teren.

Jucătorul Danemarcei, Christian Eriksen, a lăsat o lume întreagă fără respirație în momentul în care s-a prăbușit pe teren, în timpul meciului Danemarca-Finlanda de la Euro 2020. El a postat prima sa fotografie după incident.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în prima repriză a meciului disputat la Copenhaga. El a necesitat 13 minute de resuscitare, înainte de a fi transportat la spital în stare stabilă. În prezent, fotbalistul este internat.

Ieri, sportivul a făcut prima sa declarație publică de la incident și a spus că se simte mai bine. Astăzi, Eriksen a publicat o fotografie cu el, cu degetul mare ridicat, gest prin care a vrut să transmită că se simte bine.

„Bună ziua tuturor. Mulțumiri imense pentru mesajele uimitoare venite din întreaga lume. Înseamnă foarte mult pentru mine și familia mea. Sunt bine - în aceste condiții. Mai trebuie să trec prin niște examene la spital, dar mă simt bine. Acum îi voi susține pe băieții din echipa Danemarcei, în următoarele meciuri”, a scris Eriksen.

Medicul naţionalei Danemarcei, Martin Boesen, cel care i-a salvat viaţa lui Christian Eriksen, a vorbit despre momentele dramatice prin care a a trecut fotbalistul.

„Christian era plecat, practic, era mort. Era în stop cardiac. Nu ştiu cum am reuşit să-l readucem la viaţă, totul s-a întâmplat rapid. Niciunul dintre noi nu ştie încă ce s-a întâmplat de fapt cu Christian,” a mărturisit medicul.

Sursa: Adevarul Zilei