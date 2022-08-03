O nouă provocare pentru jandarmul Sorin Andrici, Ultramaratonul Transylvania 6 Days,

Municipiul Reghin va găzdui în perioada 8-14 august Transylvania 6 Days - cea mai lungă competiție de ultramaraton care s-a organizat în România.

Luni, 8 august, jandarmul Sorin Andrici se va afla la Baza Sportivă Avântul din municipiul Reghin, unde va lua startul la cursa ,,regină” de 6 zile, cu speranța că el va fi cel care va strânge cei mai mulți kilometri pentru a putea fi desemnat câștigător.,,Sunt conștient de ce va urma, m-am antrenat din greu alături de antrenorul meu de triatlon, Mihai Ivanov! Cred că îți trebuie o doză de nebunie să participi la așa ceva iar eu o am, dar este ceva constructiv și vreau să demonstrez că se poate! Acest ultramaraton de 6 zile necesită curaj absolut și implicarea corpului pentru o lungă perioadă de timp datorită intensității, climatului și duratei de timp! În mare, totul este calculat, însă pe parcursul acestor 6 zile vor fi și momente critice sau neprevăzute. Deși am adversari din Italia, Grecia, Ungaria, Germania și Franța, singurul meu adversar voi fi doar eu! Psihic stau bine, sunt călit și antrenat în cei 26 de ani de jandarmerie! Pe această cale vreau să mulțumesc colegilor mei din Asociația Sportivă Delta Jandarmi Tulcea pentru susținere!”Sursa: Realitatea de Tulcea