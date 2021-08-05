Leo Messi pleacă de la Barcelona! Anunţul oficial făcut de clubul spaniol

Se încheie o eră la Barcelona, pentru că Leo Messi nu a mai semnat o nouă înţelegere cu clubul catalan în tricoul căruia a scris istorie.

Anunţul că Messi nu va mai continua la Barcelona a fost făcut chiar de către club în această seară, iar motivul pentru care nu s-a perfectat o nouă înţelegere îl reprezintă partea financiară, relatează realitateasportiva.net

Deşi cele două părţi au ajuns la un acord, reglementările Ligii de Fotbal Spaniole nu permit ca noul angajament să fie semnat.

„ Leo Messi nu rămâne la FC Barcelona

În ciuda faptului că clubul și jucătorul au ajuns la un acord și intenția lor clară de a semna un nou contract astăzi, acest lucru nu se poate întâmpla din cauza obstacolelor financiare și structurale În ciuda faptului că FC Barcelona și Lionel Messi au ajuns la un acord și intenția clară a ambelor părți de a semna un nou contract astăzi, acest lucru nu se poate întâmpla din cauza obstacolelor financiare și structurale (reglementările Liga spaniole).

În urma acestei situații, Messi nu va rămâne la FC Barcelona. Ambele părți regretă profund că dorințele jucătorului și ale clubului nu vor fi îndeplinite în cele din urmă. FC Barcelona își exprimă din toată inima recunoștința față de jucător pentru contribuția sa la mărirea clubului și îi urează toate cele bune pentru viitor în viața sa personală și profesională.” apare în comunicatul celor de la Barcelona.