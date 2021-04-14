Dunărea umilită la Călărași
Dunărea Călărași pierde acasă meciul cu CS Mioveni scor 1-5, în etapa intermediară din Liga 2, a 3-a a play-off-ului.
Min 19 0-1 La o centrare a lui Ișfan dintr-un corner din stânga, al doilea consecutiv, Ionuț Burnea se demarcă la 7 metri central și pune capul și trimite mingea direct sub transversală, fără șanse pentru Began
Min 38 0-2 Un nou corner bătut din stânga de Ișfan, acum pe bara a doua, Ionut Burnea urcă în 6 metri, în colțul careului mic, de unde, scăpat din marcaj, reia cu capul cu pământul și mingea se duce sub transversal
Min 41 0-3 Wiktorski și portarul Began se încurcă la 25 de metri ușor lateral stânga, Bogdan Rusu ia mingea dintre cei doi, scapă singur cu poarta goală și înscrie
Min 52 0-4 Rusu scapă pe contraatac pe stânga, pătrunde în careul mare, ajunge în 6 metri și chiar înainte ca portarul să intervină trimite înapoi pentru Ștefan Blănaru, care pune latul din 10 metri și trimite lângă bara din dreapta
Min 53 1-4 Acțiune în flancul drept, Kanda primește și trimite apoi către Alami, acesta preia la 13 metri și trage pe jos la colțul lung, în stânga, în plasa porții lui Popescu
Min 59 1-5 Ișfan pasează excelent în față pentru Stefan Blănaru, atacantul scapă singur cu Began, reia cu exteriorul din marginea careului, ușor lateral dreapta, și înscrie pe lângă portar, ieșit la întâmpinare, la colțul lung
Dunărea Călărași Began – I. Sîrbu, Wiktorski, Bg. Șandru, Sălceanu – Cr. Pușcaș, Ciucur (cpt.) – Cârstocea, Alami, Kanda – Val. Alexandru
Rezerve: Krell – Fotescu, Djuric, Bud, R. Crișan, Andr. Rus, A. Lopez, Acoltse, C. Petre
Antrenor: Cristian Pustai
CS Mioveni Ius. Popescu – Rădescu, Gherghe (cpt.), Al. Iacob, Burnea – Ișfan, D. Toma, Vereș, Mar – Blănaru, Bg. Rusu
Rezerve: Ducan – Oancea, M. Șerban, Șerbănică, Coșereanu, Tib. Coman, Massaro, Seb. Ivan, M. Chindriș
Antrenor: Alexandru Pelici
FC U Craiova conduce în clasament, cu 42 de puncte, urmată de FC Rapid, 39 de puncte, CS Mioveni, 38 de puncte, Dunărea Călăraşi, 35 de puncte, ASU Poli, 33 de puncte, şi Csikszereda, 33 de puncte.
Sursa: Realitatea de Calarasi
