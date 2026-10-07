David Popovici devine ambasador al Conducerii Defensive. Mesajul campionului pentru șoferii români

David Popovici a devenit ambasador al Conducerii Defensive în România și s-a alăturat proiectului derulat de Academia Titi Aur.
Campionul la înot spune că vrea să folosească notorietatea pe care o are pentru a transmite tinerilor un mesaj despre prevenție, autocontrol și responsabilitate la volan.
Anunțul a fost făcut miercuri, în cadrul unui eveniment dedicat conducerii defensive și certificării internaționale obținute de Academia Titi Aur.
„Păstrez toată viteza pentru bazin”
David Popovici a explicat că, în trafic, încearcă să își păstreze calmul și să nu transforme pasiunea pentru viteză într-un risc pentru el sau pentru ceilalți participanți la trafic.
„Cumva păstrez toată viteza pentru bazin. Încerc să păstrez calmul pe cât de mult pot. Cel mai important este să ajungem acasă în siguranță, nu e nimic mai important”, a spus campionul.
El a explicat că participarea la cursurile de conducere defensivă l-a ajutat să înțeleagă mai bine pericolele reale de pe șosele.
Popovici și-a trimis prietenii la cursuri
Sportivul a povestit că a recomandat cursurile de conducere defensivă mai multor prieteni și membri ai familiei.
Acesta consideră că experiențele practice, inclusiv simulatoarele folosite în cadrul cursurilor, pot contribui la conștientizarea riscurilor pe care le presupune condusul.
Popovici le-a transmis în special tinerilor să fie mai atenți la volan și să apeleze la astfel de cursuri pentru a învăța să reacționeze corect în situații periculoase.
„Pe stradă nu m-aș pune numai pe mine în pericol”
Campionul a făcut și o paralelă între pasiunea sa pentru performanță și modul în care privește viteza în afara bazinului.
El spune că dorința de a evolua și de a vedea cât de repede se poate deplasa un corp uman trebuie să rămână legată de înot, nu să fie transferată în trafic.
„Curiozitatea mea, fascinația, cât de repede se poate mișca un corp uman prin apă, o păstrez în bazin și în apă, pentru că pe stradă nu m-aș pune numai pe mine în pericol”, a explicat Popovici.
Urmează și un curs de moto
David Popovici a anunțat că intenționează să participe și la cursul de conducere pentru motociclete organizat de Academia Titi Aur. Sportivul spune că domeniul auto îl pasionează, însă nu ia în calcul să se concentreze pe automobilism după încheierea carierei în natație la nivel de competiție.
Prin noul său rol, Popovici își propune să sprijine mesajele privind prevenirea accidentelor și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.