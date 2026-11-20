Procurorii DIICOT Tulcea au dispus reținerea a doi bărbați, în vârstă de 37 și 47 de ani, cercetați pentru trafic de droguri. Perchezițiile din București și Ploiești au dus la ridicarea a peste un kilogram de substanțe interzise.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Tulcea au dispus, miercuri, 19 noiembrie 2026, reținerea a doi bărbați, în vârstă de 37 și 47 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, iar în sarcina unuia dintre ei și pentru trafic de droguri de risc.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 37 de ani ar fi procurat, deținut și vândut amfetamină, cocaină și substanță cristalină 3-CMC (cunoscută sub denumirea generică de „cristal”) în perioada cuprinsă între primăvara anului 2023 și noiembrie 2026. Tranzacțiile au avut loc pe raza municipiilor București și Ploiești, cu sume cuprinse între 200 și 2.000 de lei, în funcție de cantitate.
Cel de-al doilea suspect, în vârstă de 47 de ani, ar fi deținut și vândut canabis în municipiul București, în intervalul octombrie 2025 – noiembrie 2026, la prețuri cuprinse între 200 și 800 de lei.
Percheziții și măsuri preventive
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate marți, 18 noiembrie, în municipiile București și Ploiești, polițiștii și procurorii au descoperit și ridicat peste un kilogram de substanțe interzise, 150 de comprimate și sume de bani.
Miercuri, 19 noiembrie 2026, procurorii DIICOT Tulcea au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Tulcea cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Tulcea, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.