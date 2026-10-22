CSAT se întrunește joi la Cotroceni pentru securitatea Mării Negre

Publicat 22 oct. 2026, 08:21 Sursă b1

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se întrunește joi, 23 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza incidentele din Marea Neagră și măsurile de securitate ale apelor teritoriale.

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