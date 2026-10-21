CCR examinează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea plajelor de la Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan contestă în fața CCR legea care permite primăriilor să primească în folosință gratuită până la 20% din suprafața plajelor de la Marea Neagră.
Curtea Constituțională a României va analiza miercuri, 21 octombrie 2026, sesizarea de neconstituționalitate formulată de șeful statului privind Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 19/2006. Documentul reglementează utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe aceasta.
Sesizarea a fost trimisă instanței în noiembrie 2025, potrivit Agerpres. Președintele Nicușor Dan consideră că noua soluție legislativă este neconstituțională deoarece permite titularului dreptului de proprietate să atribuie autorităților administrației publice locale o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic.
În motivarea sesizării, șeful statului subliniază că faleza și plaja mării fac parte din domeniul public al statului. De asemenea, argumentează că autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea juridică de a primi astfel de terenuri în folosință gratuită, deoarece nu reprezintă instituții de utilitate publică.
Potrivit președintelui, această dispoziție contravine articolului 136 alineatul 4 din Constituția României.