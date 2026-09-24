Live TikTok
Social· 1 min citire

Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile de anul viitor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Tulcea ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 13:42

Ministerul Educației dezvoltă o platformă națională, în timp ce unele unități folosesc deja aplicații private.

Peste un an, sistemul de învățământ din România va face un pas decisiv spre digitalizare: catalogul electronic va deveni obligatoriu pentru toate școlile din țară. În prezent, tranziția este una neuniformă. Școlile care dispun de resurse financiare folosesc deja diverse aplicații dezvoltate de firme private, care sunt achiziționate din fondurile proprii ale unităților.

Beneficiile acestor instrumente sunt foarte apreciate atât de cadrele didactice, cât și de familii. Pentru profesori, trecerea la formatul digital înseamnă o gestionare mult mai rapidă și eficientă. Aceștia pot introduce imediat notele, pot calcula mediile automat la final de semestru și pot înregistra absențele sau diverse observații privind comportamentul elevului.

O platformă națională gratuită, încă în dezvoltare

De cealaltă parte, părinții sunt extrem de câștigați de acest sistem, deoarece află în timp real situația școlară a copiilor lor, primind notificări instantanee pe telefon. Astfel, comunicarea dintre școală și familie este mult mai transparentă.

Deși termenul de implementare la nivel general se apropie rapid, Ministerul Educației abia acum a început să lucreze la dezvoltarea unei platforme naționale gratuite. Proiectul guvernamental are ca termen de finalizare anul viitor, moment în care ar trebui să fie perfect funcțional și pus la dispoziția tuturor școlilor din țară.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

catalog electronic scoala

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe