Primul caz de eutanasiere a unui copil sub 12 ani în Țările de Jos

Olanda a înregistrat primul caz de eutanasiere a unui minor cu vârsta sub 12 ani, după ce guvernul a extins, în februarie 2024, legislația care autorizează această practică pentru copiii cu vârste între 1 și 12 ani care suferă de boli incurabile și dureri insuportabile.
Autoritățile olandeze nu au făcut publice detalii despre identitatea copilului — vârstă exactă, sex, afecțiune sau unitate medicală —, păstrând confidențialitatea cazului. Medicul responsabil a raportat procedura comisiei speciale de supraveghere, care a examinat dosarul medical și l-a audiat pe medic înainte de a transmite avizul său parchetului. Acesta din urmă va stabili dacă au fost respectate condițiile legale. Specific sistemului olandez, controlul se exercită a posteriori, nu printr-o autorizație prealabilă.
O procedură distinctă față de eutanasia adulților
Spre deosebire de eutanasia practicată la adulți — care se întemeiază pe o cerere autonomă și explicită a pacientului —, în cazul minorilor procedura implică consimțământul părinților, alături de decizia medicilor, care trebuie să constate că nu există nicio alternativă rezonabilă de alinare a suferinței. Vârsta copilului poate împiedica exprimarea unei voințe comparabile cu cea a unui adult.
Legea se aplică strict copiilor grav bolnavi a căror moarte este considerată iminentă, vizând afecțiuni precum malformații congenitale severe, boli metabolice sau afectări grave ale organelor vitale. La adoptarea reglementării, guvernul estima că aceasta va privi un grup restrâns de 5 până la 10 copii pe an.
Context legislativ și cifre
Țările de Jos sunt pioniere în acest domeniu: în 2002 au devenit prima țară care a legalizat eutanasia și sinuciderea asistată, iar în 2014 au extins practica atât pentru minorii peste 12 ani cu discernământ, cât și pentru nou-născuți, cu acordul părinților.
Potrivit unui raport din mai 2025, anul 2024 a înregistrat un nou record: 9.958 de cazuri de eutanasiere — o creștere de 10% față de anul anterior —, reprezentând 5,8% din totalul deceselor înregistrate în țară.