Destinul unui antrenor de wellness: a reușit să învingă cancerul, dar a murit după un ritual de detoxifiere

Un antrenor de wellness care reușise să învingă o formă agresivă de cancer a murit la doar câteva luni după vindecare, în urma participării la un ritual de detoxifiere controversat inspirat din tradițiile amazoniene.

Este vorba despre Kristian Trend, cunoscut online sub numele „Kristian The Feel Good Guy”, care și-a pierdut viața după ce a participat în Marea Britanie la o ceremonie numită „kambo”, denumită popular și „vaccinul din broască”.

După lupta cu cancerul, s-a apropiat de medicina alternativă

Kristian Trend avea 40 de ani și devenise o figură cunoscută în mediul online prin sfaturile sale despre sănătate, stil de viață și echilibru mental.

După ce a reușit să învingă limfomul Burkitt, o formă agresivă de cancer al sângelui, acesta s-a orientat tot mai mult către terapii holistice și practici alternative.

Pasionat de medicina naturistă, bărbatul călătorise în mai multe țări asiatice și participa frecvent la ritualuri considerate de adepți metode de „purificare” a organismului.

Ce este ritualul „kambo” sau „vaccinul din broască”

Ceremonia care i-a fost fatală are origini în triburile indigene din pădurea amazoniană și implică folosirea unei substanțe toxice secretate de o specie de broască din America de Sud, cunoscută drept „broasca maimuță uriașă”.

În timpul ritualului: participanții consumă cantități mari de apă; pielea este arsă superficial cu un băț încins, iar toxina este aplicată pe răni deschise.

Practicile sunt promovate de unii adepți drept metode de detoxifiere și revitalizare a organismului.

Specialiștii avertizează asupra pericolelor

Deși susținătorii kambo afirmă că ritualul poate îmbunătăți rezistența fizică și claritatea mentală, specialiștii spun că nu există dovezi științifice care să confirme beneficiile pentru sănătate.

În schimb, utilizarea toxinei a fost asociată cu numeroase efecte grave, printre care:

convulsii;

insuficiență hepatică;

infarct;

tulburări psihice;

pierderi de memorie;

psihoză;

stop cardiac.

Medicii avertizează că substanța poate avea efecte extrem de periculoase asupra organismului și poate provoca inclusiv moarte subită.

Mai multe decese asociate cu ritualul kambo

Cazul lui Kristian Trend nu este singular.

De-a lungul ultimilor ani, mai multe persoane au murit după participarea la astfel de ceremonii:

în 2019, Natasha Lechner din Australia și-a pierdut viața după ce a consumat kambo;

în 2021, australianul Jarrad Antonovich a murit după o retragere spirituală de șase zile care includea acest ritual.

Vânzarea și utilizarea kambo sunt ilegale în țări precum Brazilia, Chile și Australia, însă în alte state, inclusiv în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, utilizarea acestei substanțe este doar strict reglementată.