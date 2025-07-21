SENATORUL AUR PETRIȘOR PEIU: OPRIȚI FALIMENTAREA ROMÂNIEI!

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, denunță politica economică falimentară a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și atrage atenția asupra creșterii explozive a datoriei publice, care, în opinia sa, pune în pericol viitorul economic al României.

„Există, oare, vreo țară europeană a cărei datorie publică să crească de trei ori în ultimii 6 ani? Da, există și ea este România guvernată de coaliția PSD-PNL-UDMR, plus acum și USR.

Peste 56% din PIB a fost datoria publică în martie 2025, acum 4 luni. Între timp, doar în iulie s-au mai luat peste 30 de miliarde de lei, cam 1,5% din PIB!

Această problemă mărește costul uriașei datorii, adică dobânzile plătite de noi toți. Peste 2% din PIB anul acesta, probabil 3% din 2027 încolo. Anul acesta vom plăti 40 miliarde de lei doar dobânzi. Este mult prea mult pentru un stat sărac și cu deficite uriașe.

Opriți falimentarea României! Opriți împrumuturile nebunești! Opriți risipa imensă din banii noștri!”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.

Sursa: Realitatea din AUR