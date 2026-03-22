Războiul din Orientul Mijlociu ia amploare. Israelul cheamă toată Europa să se alăture luptei împotriva Iranului

Războiul din Orientul Mijlociu ia amploare. Beniamin Netanyahu a lansat un apel către liderii occidentali. Acesta cheamă toată Europa să se alăture Războiului împotriva Iranului.

Orientul Mijlociu a intrat într-o fază de colaps total, iar undele de șoc riscă să antreneze marile puteri într-un conflict global fără întoarcere. În timp ce Israelul numără victimele civile sub o ploaie de rachete, presiunea diplomatică și militară a atins punctul de fierbere la Washington și în capitalele europene.

Apelul lui Netanyahu: „Toată Europa să se alăture războiului!”

Într-un demers disperat și controversat, premierul Beniamin Netanyahu a lansat un apel direct către liderii occidentali, cerând formarea unei coaliții europene care să intervină militar împotriva Iranului. Mesajul este clar: Israelul consideră că lupta sa nu mai este una regională, ci o bătălie pentru supraviețuirea civilizației occidentale în fața regimului de la Teheran.

Bilanț tragic în Israel: Școli închise și aproape 200 de răniți

Realitatea de pe teren este una de coșmar. Autoritățile israeliene au suspendat cursurile în toate unitățile de învățământ după ce bombardamentele iraniene masive au lăsat în urmă aproape 200 de răniți grav. Printre victime se numără și doi copii, fapt ce a amplificat furia publică și determinarea armatei de a riposta.

Escaladare nucleară: Rachete balistice asupra orașului Dimona

Replica Teheranului a vizat „inima” securității israeliene. Ca răspuns la atacul anterior de la Natanz, Iranul a lansat un val de rachete balistice asupra orașului Dimona, locația unde se află programul nuclear secret al Israelului. Lovitura asupra unui obiectiv de o asemenea sensibilitate ridică spectrul unui dezastru ecologic și militar de proporții catastrofale.

Ultimatumul lui Trump și trupe terestre la Casa Albă

Nici Washingtonul nu mai stă în expectativă. Donald Trump a transmis un ultimatum de 48 de ore Teheranului: ori deblochează Strâmtoarea Ormuz – artera vitală pentru transportul petrolului mondial – ori se va confrunta cu consecințe devastatoare.

Simultan, surse de la Casa Albă confirmă existența unor discuții intense privind trimiterea de trupe terestre în Iran. O astfel de mișcare ar reprezenta cea mai mare desfășurare de forțe americane din ultimele decenii și ar putea bloca definitiv orice șansă de mediere diplomatică.