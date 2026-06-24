Putin lansează un avertisment dur: „NATO se pregătește pentru un război împotriva Rusiei”

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat marți, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Kremlin în fața absolvenților academiilor militare ruse, că NATO și-ar intensifica pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia, relatează dpa și Reuters.
Liderul de la Moscova a susținut că, dacă până de curând statele membre ale Alianței Nord-Atlantice se concentrau pe sprijinirea Ucrainei, în prezent discursul din Occident s-ar fi schimbat. Potrivit acestuia, tot mai des se discută despre creșterea cheltuielilor pentru apărare și despre pregătirea pentru o confruntare cu Federația Rusă.
Putin a acuzat, de asemenea, statele NATO și Uniunea Europeană că folosesc ceea ce el a numit „afirmații false” privind o presupusă amenințare militară venită din partea Rusiei pentru a justifica procesul de reînarmare și consolidare a capacităților militare.
În contextul actual, aproximativ 40% din bugetul Rusiei este direcționat către apărare, securitate și industria militară. Cu toate acestea, șeful Kremlinului a declarat că Moscova susține dezvoltarea unui sistem internațional multipolar, în care securitatea fiecărui stat să fie garantată.
„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să răspundem operaţional şi adecvat la toate ameninţările interne şi externe”, a avertizat Vladimir Putin.
Liderul rus a reiterat că Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace cu Ucraina, afirmând că eventualele discuții ar trebui să pornească de la rezultatele negocierilor desfășurate la Istanbul în anul 2022.
Într-o reuniune separată cu reprezentanți ai Guvernului rus, Putin a lansat noi acuzații la adresa Kievului, susținând că forțele ucrainene ar fi vizat obiective civile de pe teritoriul Rusiei. Totodată, președintele rus a afirmat că astfel de acțiuni ar avea legătură cu dificultățile întâmpinate de Ucraina pe front și cu pierderea unor teritorii în timpul conflictului.