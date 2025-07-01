NAZARE, MESAJ TRANȘANT PENTRU BUGETARI: NU SE BLOCHEAZĂ SALARIILE ȘI PENSIILE. „E TIMPUL PENTRU TĂIERI, DAR FĂRĂ PANICĂ”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări marți seară că pensiile și salariile vor fi plătite la timp, în ciuda protestelor și tensiunilor din sistemul bugetar. Într-un comunicat transmis după o întâlnire cu angajații din minister, Nazare a respins ferm zvonurile privind blocarea plăților.

„Traversăm o perioadă dificilă, dar este de netolerat să alimentăm panica cu zvonuri nefondate. Nu se pune problema amânării sau blocării pensiilor și salariilor”, a declarat Nazare, în contextul în care angajații Ministerului Finanțelor au protestat chiar la ușa biroului său.

Ministrul a admis că măsurile de reducere a cheltuielilor vor genera nemulțumiri, dar a subliniat că ele sunt necesare: „România are un deficit serios. Dacă nu intervenim acum, consecințele pot fi severe”.

Nemulțumirea angajaților din minister vine după ce Guvernul a plafonat la 300 de lei brut sporul pentru condiții vătămătoare, începând cu 1 iulie. Potrivit datelor oficiale, anul trecut, din cei 370 de milioane de lei cheltuiți pe sporuri în sistemul Finanțelor, peste 360 de milioane au fost doar pentru acest tip de spor.

Proteste spontane au avut loc în mai multe instituții din țară, inclusiv la Primăria Capitalei, iar sindicaliștii avertizează cu blocaje majore în administrație.

Ministrul spune că nu vizează un sector anume și că reforma vizează echitate, nu represalii: „Nu sunt țintiți angajații din Ministerul Finanțelor, ANAF sau alte instituții. Dar prioritizăm performanța și eliminăm cheltuielile nejustificate”.

Nazare a declarat că este dispus să continue dialogul cu sindicatele, însă a avertizat că obiectivul rămâne reducerea cheltuielilor și crearea unui sistem de salarizare echitabil și sustenabil. „E momentul adevărului. Ne trebuie predictibilitate, echitate și decizii curajoase”, a spus acesta.

În ciuda protestelor, Guvernul pare decis să continue reforma. Joi urmează să fie anunțat și pachetul fiscal complet, cu tăieri și majorări de taxe care vizează o economie de 30 de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

Sursa: Newsinn