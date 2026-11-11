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Politica· 1 min citire

Ludovic Orban: Nicușor Dan a conspirat cu PSD pentru demiterea lui Bolojan, PNL nu se lasă condus din exterior

Ludovic Orban

Ludovic Orban

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 21:22

Ludovic Orban a acuzat miercuri seara, la B1TV, că Nicușor Dan a conspirat cu PSD pentru demiterea lui Ilie Bolojan și a confirmat mandatul de fuziune cu Forța Dreaptă.

Ludovic Orban, revenit în Partidul Național Liberal, a declarat miercuri seara, într-o emisiune de la B1TV, că Nicușor Dan a conspirat împreună cu PSD pentru a-l da jos pe președintele PNL, Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a conspirat împreună cu PSD să-l dea jos pe Bolojan, să distrugă coaliția în speranța că vor scăpa și de Bolojan. A dat greș într-un mod lamentabil, PNL a arătat că are onoare și coloană vertebrală și că nu se lasă condus dinafară.

a declarat Ludovic Orban la B1TV Ludovic Orban

Mandat pentru fuziunea cu Forța Dreaptă

Orban a confirmat că el și Ilie Bolojan au primit mandatul de a întări partidul prin fuziunea Forței Drepte cu PNL. Procesul va fi finalizat în luna martie, după parcurgerea procedurilor de aprobare și depunerea actelor la Tribunalul Municipiului București.

Politicianul a subliniat că și-a dorit să revină în PNL de când președinția a fost preluată de Bolojan, pe care îl cunoaște de aproape 30 de ani. „Bolojan este o garanție puternică”, a spus Orban.

Critici la adresa primarului general

Orban a continuat cu critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care inițial l-a sprijinit și consiliat. El a acuzat că secretomania este mai mare decât în perioada președinției lui Klaus Iohannis și că primarul general nu a fost pregătit să răspundă concret la întrebări.

„Exista în evaluările agențiilor de rating, asta e prima minciună. Nicio agenție de rating nu poate să spună că retrogradează”, a mai afirmat Ludovic Orban, sugerând posibila intenționalitate din spatele afirmațiilor lui Dan.

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