Înregistrări explozive din ședința PNL. Bolojan, acuzat că sacrifică vechii liberali pentru apropierea de USR - AUDIO

Scandal uriaș la ședința liberalilor organizată duminică seară la Vila Lac. Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL, a afirmat că o eventuală alianță PNL-USR nu ar fi benefică pentru liberali. Mai mult, Veștea i-a criticat pe useriști pentru că, în opinia sa, nu fac decât să-i atace pe alții sau să se atace între ei zi de zi. Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, l-a contrazis încă o dată pe Ilie Bolojan și l-a acuzat că minte.
Potrivit unot stenograme din interiroruul ședinței, difuzate de Realitatea Plus, declarațiile au fost rumătoarele:
HUBERT THUMA, președintele PNL Ilfov
Mă bucur că Robert (Sigartău - n.r.) a spus că îl doare burta de partid pentru că a crescut în PNL. Și eu am crescut în PNL. Cred că pe majoritatea celor de aici, care am crescut în PNL, îi doare stomacul de ce se întâmplă în partid.
Mai puțin pe doamna Oana Gheorghiu, că n-a crescut în partid, a venit doar la final acum, nu? Sau pe domnul Jurcă, domnule Bolojan, sau pe cine ați adus dumneavoastră de la Bihor.
i-a reproșat Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov, liderului PNL.
A urmat apoi un schimb de replici între cei doi, pentru ca la final Thuma să-l acuze pe Bolojan că "a mințit".
BOLOJAN: Va decide conform statutului toată procedura în perioada următoare.
THUMA: Conform statutului, o dată la patru ani și ați spus și dumneavoastră acum un an că...
BOLOJAN: Domnule Thuma, v-am dat un răspuns, vă mulțumesc.
THUMA: Păi nu este corect răspunsul, că ați mințit acum.
stenograme din ședința PNL, obținute de Realitatea Plus.
Și Adrian Veștea, prima propunere din PNL pentru formarea unui guvern, i-a reproșat lui Ilie Bolojan apropierea de USR și abandonarea principiilor liberale.
De asta eu nu cred că, la nivel de locale, ar trebui să ne facem de pe acum o strategie în care, vezi Doamne, noi vom empatiza foarte bine cu acești oameni care se atacă zi de zi (politicieni USR - n.r.) și care fac plângeri încontinuu și că, de fapt, vom avea o prietenie maximă și peste o lună și jumătate ne strângem în brațe și facem listele comune pentru parlamentare.
Vreau să țineți cont de aceste lucruri, pentru că sunt niște lucruri care vin din istorie și, de multe ori, istoria se repetă.
a declarat Adrian Veștea, PNL.
Ce-ați făcut dumneavoastră, domnule Bolojan, de la acel frumos principiu, filialele să primească ce merită, poziții și așa mai departe?
O hăituiți pe doamna prim-vicepreședinte Nicoleta Pauliuc. Nu mai poate să fie în Comisia de Apărare nici președinte, iar acum vreți s-o schimbați luni și din comisie.
a mai afirmat Hubert Thuma.