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Politica· 2 min citire

Adrian Cican, primarul municipiului Orșova, îl susține pe Alin Tișe în disputa din PNL: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație!”

Adrian Cican, alături de Alin Tișe/ Foto: Facebook

Adrian Cican, alături de Alin Tișe/ Foto: Facebook

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Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat7 nov. 2026, 19:13
SursăRealitatea.Net

Primarul municipiului Orșova, Adrian Cican, își exprimă public susținerea față de demersul liberalului Alin Tișe, în contextul nemulțumirilor legate de reprezentarea primarilor în conducerea Partidului Național Liberal (PNL). Într-un mesaj publicat sâmbătă, 7 noiembrie, pe Facebook, edilul critică modul în care sunt luate deciziile în interiorul unor organizații județene ale partidului și cere mai mult respect, dialog și reprezentare pentru aleșii locali.

În mesajul său, Adrian Cican afirmă că susține poziția exprimată de Alin Tișe și consideră că solicitările celor peste 50 de primari care cer o reprezentare mai puternică în partid trebuie luate în serios.

Edilul din Orșova spune că primarii nu trebuie să fie importanți doar în campaniile electorale, ci trebuie să aibă un cuvânt real de spus și atunci când se iau deciziile în interiorul partidului.

Peste 50 de primari care cer respect, reprezentare și un cuvânt real de spus în partid nu pot fi ignorați. Este un semnal care trebuie luat în serios!

a transmis Adrian Cican în mesajul de pe Facebook.

Adrian Cican cere reforme și în alte zone ale administrației

Primarul municipiului Orșova precizează că a fost și rămâne un susținător al lui Ilie Bolojan și al reformelor, însă consideră că schimbările ar fi trebuit să înceapă și din alte zone ale administrației publice și ale sistemului politic. În acest context, Adrian Cican ridică mai multe întrebări privind reformarea instituțiilor centrale și reducerea cheltuielilor politice.

Am fost și sunt un susținător al lui Ilie Bolojan și al reformei. Am crezut în schimbare și continui să cred că România are nevoie de reformă. Dar, sincer, mă așteptam ca reforma să înceapă în altă ordine! Unde este reforma ministerelor? Unde este reforma Parlamentului? Unde este reducerea cheltuielilor politice? Unde este reforma finanțării partidelor?

a scris primarul pe Facebook.

Acesta critică, de asemenea, ceea ce consideră a fi o consolidare a "grupurilor de influență" în anumite organizații județene ale PNL și promovarea unor persoane care nu contestă deciziile conducerii.

Critici la adresa conducerii unor organizații liberale: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație”

Referitor la relația dintre conducerile organizațiilor județene și primarii liberali, edilul susține că aleșii locali nu trebuie tratați ca simpli executanți, fără dreptul de a-și exprima opiniile sau de a participa la luarea deciziilor.

PNL nu este proprietatea nimănui! Domnilor care conduceți organizații județene, primarii nu sunt sclavi pe plantație, membrii PNL nu sunt executanți fără drept la opinie, iar partidul nu este o proprietate personală! Noi suntem cei care mergem printre oameni, care răspundem pentru fiecare promisiune, care înfruntăm nemulțumirile cetățenilor și care muncim zi de zi pentru comunitățile noastre. Nu putem fi importanți doar în campaniile electorale și neimportanți atunci când se împart responsabilitățile și se iau deciziile!

a tranmis Adrian Cican.

Apelul primarului din Orșova

Totodată, Adrian Cican afirmă că susține dreptul primarilor de a avea o reprezentare puternică în conducerea partidului și apreciază faptul că Alin Tișe a adus public în discuție nemulțumirile existente în rândul unor membri ai PNL.

Edilul subliniază, în context, că această poziție nu trebuie interpretată ca o opoziție față de reformă sau față de o anumită persoană, ci ca o solicitare pentru mai multă democrație internă, meritocrație și respect.

Nu este o luptă împotriva reformei și nici împotriva unei persoane. Este o luptă pentru ca reforma să însemne și democrație internă, meritocrație, respect și reprezentare

a mai spus edilul.

Mai mult, primarul municipiului Orșova transmite trei principii pe care le consideră esențiale pentru funcționarea partidului:

Loialitatea față de partid nu înseamnă obediență!

Respectul nu se obține prin ordine, ci prin dialog!

Conducerea nu înseamnă stăpânire, ci responsabilitate!

a precizat Adrian Cican.

Potrivit acestuia, a venit momentul ca membrii PNL să ceară un partid în care opiniile și activitatea lor să conteze, nu doar obediența față de conducere.

Poate că a venit momentul să ne ridicăm cu toții și să spunem că partidul trebuie să aparțină membrilor săi, nu unor grupuri de interese sau unor lideri care se cred deasupra organizațiilor! Respect, Alin Tișe, pentru că ai adus în spațiul public o problemă pe care prea mulți au preferat să o țină sub tăcere!,

a conchis primarul municipiului Orșova.
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