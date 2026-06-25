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Politica· 1 min citire

Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei

Incendiu Krasnodar, Rusia

Incendiu Krasnodar, Rusia

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net

Un depozit de combustibil din Krasnodar a fost cuprins de flăcări în urma căderii unor fragmente provenite de la o dronă ucraineană, potrivit autorităților regionale.

„În urma căderii unor resturi provenite de la o dronă, a izbucnit un incendiu la depozitul de combustibil din Poltavskaďa. Serviciile de urgenţă şi de intervenţie sunt la faţa locului”, a scris pe reţelele sociale şeful districtului Krasnorarmeiski din regiunea Krasnodar, Alexandre Kharitonov.

Atacuri frecvente asupra infrastructurii energetice ruse

Armata ucraineană lansează aproape în fiecare săptămână atacuri asupra rafinăriilor, conductelor de petrol şi depozitelor petroliere din Rusia, cu scopul de a priva Moscova de veniturile obţinute din vânzarea hidrocarburilor, care servesc în special la finanţarea războiului din Ucraina începând din 2022.

Aceste atacuri provoacă adesea incendii spectaculoase, dar impactul lor asupra producţiei ruseşti rămâne greu de evaluat.

O treime din capacitățile de rafinare ale Rusiei, afectate de atacuri

Potrivit unui raport recent al Energy Intelligence, o companie americană de cercetare din sectorul energetic, aproximativ o treime din capacităţile ruseşti de rafinare a petrolului au fost oprite din cauza atacurilor ucrainene.

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