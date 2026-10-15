Guvernul Niculescu ajunge în Parlament. Ce urmează: audierile miniștrilor în comisii și votul în plen
Luca Niculescu
Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Viitorul Guvern ar urma să fie format din reprezentanți ai PSD și din șase tehnocrați. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cabinetul ar putea obține la învestire cel puțin 299 de voturi, peste pragul necesar de 233.
Potrivit acelorași surse, este discutat și un acord politic pentru o perioadă de șase luni, în care partidele semnatare s-ar angaja să nu depună moțiuni de cenzură.
Când ar putea avea loc votul de învestire pentru Guvernul Luca Niculescu
Partidele urmăresc accelerarea procedurilor parlamentare pentru instalarea noului Executiv. Calendarul prezentat prevede audieri ale miniștrilor propuși luni și marți, urmate de votul final marți, în jurul orei 20:00.
Surse Realitatea Plus estimează că viitorul cabinet ar putea primi cel puțin 299 de voturi, în condițiile în care pentru învestire sunt necesare 233.
Lista miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu
Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară lista reprezentanților PSD propuși pentru noul Executiv. Social-democrații ar urma să dețină 11 dintre cele 17 portofolii, în timp ce alte șase ministere ar reveni unor tehnocrați.
Miniștrii propuși de PSD
Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu;
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu;
Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete;
Ministrul Muncii – Florin Manole;
Ministrul Economiei – Daniel Zamfir;
Ministrul Justiției – Radu Marinescu;
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica;
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa;
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero;
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu;
Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea.
Cei șase tehnocrați propuși în cabinet
Finanțe – Alexandru Nazare, fost membru PNL;
Afaceri Externe – Dan Neculăescu;
Educație – Sorin Costreie;
Comunicații și Inteligență Artificială – Bogdan Dumitru;
Cultură – Ioana Ciocan;
Energie – Dumitru Chisăliță.
PSD a decis să participe la guvernare
Conducerea PSD a aprobat intrarea în Guvernul Luca Niculescu după o ședință care a durat peste două ore. Sorin Grindeanu a susținut că formarea rapidă a unui Executiv este necesară pentru limitarea efectelor crizei politice asupra economiei.
„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”, a declarat liderul PSD.
Grindeanu a mai afirmat că menținerea guvernului demis și interimar condus de Ilie Bolojan ar genera un impact bugetar suplimentar de cel puțin 60 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 3% din PIB.
PNL ia în calcul susținerea la învestire, dar rămâne în opoziție
Grupurile parlamentare ale PNL au decis miercuri să susțină prin vot învestirea Guvernului Luca Niculescu, fără ca partidul să participe la guvernare, potrivit purtătorului de cuvânt Ionel Bogdan.
Acesta a precizat că decizia finală urmează să fie luată de Biroul Politic Național al PNL.
Dominic Fritz propune ca USR să voteze împotrivă
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune Comitetului Politic al partidului, convocat vineri, ca parlamentarii formațiunii să voteze împotriva cabinetului.
„USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.
UDMR și grupul minorităților naționale anunță susținerea
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că parlamentarii formațiunii vor vota pentru învestirea Executivului propus de Luca Niculescu, indiferent de formula sa politică.
„Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, a transmis liderul UDMR.
Și grupul minorităților naționale îl va susține pe premierul desemnat, potrivit anunțului făcut de liderul grupului, Varujan Pambuccian.
Pozițiile AUR, UPR, PACE și SOS România
AUR a respins susținerea Guvernului Luca Niculescu și a cerut organizarea alegerilor anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan.
În schimb, deputatul Victor Ponta a declarat că Executivul ar putea beneficia de voturile grupului parlamentar „Uniți pentru România”, dacă acestea vor fi decisive pentru învestire.
Grupul PACE a anunțat, după consultările cu premierul desemnat, că își condiționează sprijinul. SOS România, formațiunea condusă de Diana Șoșoacă, și-a exprimat opoziția față de noul cabinet.
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News