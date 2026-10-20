Guvernul Luca Niculescu a trecut cu 280 de voturi. România pune capăt crizei politice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 oct. 2026, 16:36

Parlamentul a votat marți învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, care a trecut de pragul de 233 de voturi. Votul pune capăt celei mai lungi crize guvernamentale din România de după 1989, care a început pe 5 mai, odată cu demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Premierul interimar Ilie Bolojan a ieșit din sală.

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