George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Singura variantă este guvern cu premier AUR”. Ce spune despre alte posibile scenarii

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, că formațiunea politică pe care o conduce merge pe scenariul unui guvern condus de un premier AUR, această variantă fiind singura care le poate garanta că "măsurile propuse pot fi și implementate".
Întrebat de un jurnalist dacă declarațiile privind „reconcilierea națională” lasă loc unei eventuale coaliții de guvernare cu PSD sau PNL, George Simion a respins această variantă și a insistat că poziția formațiunii este constantă de mai multe săptămâni.
George Simion: Am spus mai devreme și de șase săptămâni repetăm aceleași lucruri. Nu știu de ce nu suntem crezuți sau se încearcă într-un fel sau altul tăierea unor declarații și se încearcă să ni se pună cuvinte în gură. Am răspuns de nenumărate ori.
Reporter: Doar guvern cu premier AUR, asta spuneți.
George Simion: Poftim?
Reporter: Doar guvern cu premier AUR?
George Simion: Sigur că da.
Liderul AUR a argumentat că formațiunea pe care o conduce nu ar putea susține un executiv din care să nu facă parte direct.
„Nu știu cum își închipuie unii și alții că putem vota o componență din care să nu facem parte și în care să nu implementăm aceste măsuri. Singura măsură, singura siguranță pe care o putem avea ca aceste măsuri să fie implementate este ca nominalizarea noastră să ajungă în această funcție”, a explicat Simion.
Acesta a precizat că partidul ia în calcul și alte scenarii politice și constituționale.
„Dar, repet, și celelalte variante constituționale, legale, democratice stau pe masă și le vom folosi. Avem experți în drept constituțional și putem vorbi și vedea care sunt prevederile Constituției și legat de alegerile anticipate, și legat de suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan. Pe toate aceste variante - existența unui guvern, alegeri anticipate, suspendarea lui Nicușor Dan - există variante de majorități în Parlament. Lucrăm la asta”, a spus liderul AUR.
În același context, Simion a făcut referire la numărul de mandate ale formațiunii în Parlament și la posibile majorități necesare pentru inițierea unor proceduri politice. De asemenea, acesta a ridicat semne de întrebare privind procesul electoral din 2024, când au fost anulate alegerile, subliniind că anumite aspecte nu au fost încă clarificate public.
"Sigur, noi avem 90 de parlamentari, nu 80, nu 155 cât e nevoie pentru declanșarea unor proceduri, nu 233. Avem 90 pentru că ăsta a fost votul pe 1 decembrie 2024. Interesant ar fi de văzut de ce alegerile prezidențiale, unde s-a reclamat, dar nu a prezentat Nicușor Dan niciun raport până acum în ciuda promisiunilor făcute, au fost anulate și aceste alegeri parlamentare nu au fost anulate. Aici n-a mai fost influența unui stat străin?", a arătat George Simion.