George Simion: „Așteaptăm reacții corespunzătoare din partea președintelui României, Nicușor Dan, până la ora 21:30!”

Cu doar două ore înainte de votul crucial pentru învestirea noului Executiv, programat la ora 21:30, scena politică a fost aruncată în aer de o mutare neașteptată. Premierul desemnat Adrian Veștea, însoțit de viitorii miniștri ai Apărării și Energiei, a mers direct la sediul AUR pentru a negocia sprijinul parlamentar.

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