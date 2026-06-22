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Politica· 1 min citire

Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 22 iun. 2026, 18:21

Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, a explicat, în faţa Congresului PNL, de ce a decis să se alăture echipei lui Ilie Bolojan în calitate de vicepreşedinte al partidului.

Oana Gheorghiu: „Interesul este pentru țară, nu am miză politică!”

„Sunt parte din sistemul ONG-ist, soroşist şi neomarxist care, după cum spun unii, a venit să pună stăpânire pe PNL”, a spus aceasta.

Afilierea politică a Oanei Gheorghiu la PNL este însă în contradicție cu ceea ce afirma aceasta cu nici trei luni în urmă când în cadrul unui interviu spunea că nu urmărește nicio miză politică.

„Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, Soroșist, globalist și mai ales neo-marxist care iată a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL.

În ceea ce mă privește, eu am un singur interes și asta se referă strict la România. Nu am nicio miză politică și nu urmăresc asta. În interacțiunea de zi cu zi cu oamenii din Guvern, lucrurile merg bine.

În această anxietate colectivă pe care o trăim cu toții, care este generată și de zona politică, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, e foarte greu să avansezi, și e foarte greu să iei decizii, și e foarte greu să împingi lucrurile înainte.”, a zis Oana Gheorghiu.

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