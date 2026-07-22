Trump anunță taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice, din 2028

Trump anunță taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice importate în SUA, o măsură care va intra în vigoare din august 2028 și care va urca ulterior la 200%.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți, 21 iulie, că medicamentele generice vor fi supuse unor taxe vamale de 100% începând din august 2028, măsura vizând relocalizarea producției de produse farmaceutice pe teritoriul american.
Trump: „Aceste taxe vamale vor fi crescute la 100%”
„Începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să beneficieze de taxe vamale de zero la sută pentru o perioadă de doi ani, după care aceste taxe vamale vor fi crescute la 100% timp de un an, iar ulterior la 200%”, a scris el pe platforma sa Truth Social.
Medicamentele generice erau, până în prezent, excluse din taxele vamale americane aplicate produselor farmaceutice, anunțate în aprilie 2026, care pot ajunge până la 100% pentru medicamentele de marcă și brevetate. Președintele american îi acordase totuși un an ministrului comerțului pentru a reevalua situația și pentru a recomanda, dacă va fi cazul, noi măsuri privind importurile de medicamente generice în SUA.
Obiectivul, penalizarea companiilor care nu construiesc fabrici
„Această măsură vizează relocalizarea producției de medicamente generice în Statele Unite, penalizând companiile care vor decide să nu construiască fabrici și facilități în termenul care le este acordat”, a precizat președintele republican în mesajul său. El a adăugat că măsurile deja în vigoare referitoare la celelalte medicamente farmaceutice, cele de marcă și brevetate, taxate deja cu până la 100%, vor rămâne „neschimbate”.
Reacții din industrie
Marii producători farmaceutici globali, în special din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Elveția și Japonia, riscă să fie afectați de noile tarife anunțate anterior pentru sectorul farmaceutic.
Ca reacție la presiunile tarifare americane, companii precum AstraZeneca au anunțat deja investiții masive în SUA, inclusiv un plan de 50 de miliarde de dolari până în 2030 pentru extinderea capacităților de producție și cercetare pe teritoriul american