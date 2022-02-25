Orban: 35% din gazul rusesc ajunge în Europa. Rușii vor pierde bani din cauza lui Putin

La nivel european, 35 la suta din gazul care ajunge pe bătrânul continent este de la ruși

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, a vorbit la Realitatea Plus despre impactul pe care îl au gazele rusești asupra Europei. Germanii, dar și americanii vor avea de suferit din cauza prețului petrolului. Fostul prim ministru a declarat că dacă România își va exploata gazele terane, acestea ne pot asigura destulă energie.

Practic începe sezonul cald și dependența de gaz se va reduce, iar pentru România, astă este un lucru bun! Nu avem nevoie de gazul rusesc dacă ne exploatăm resursele terane care ne pot asigura energie.

Nu ne aflam in pozitia Germaniei, care de exemplu depinde de ruși. Nemtii ar distruge toată industria petrochimică care asigură milioane de locuri de muncă. Vă puteți imagina ce ar însemna pentru Germania o criză energetică de acest fel.

Advertising

În schimb, în privința petrolului va fi foarte dificil. Și așa prețul a crescut foarte mult! Dar aici sunt mai mult loviți americanii, a spus Ludovic Orban.