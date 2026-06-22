Lovitură pentru șoferii români: România este singura țară din UE unde motorina a continuat să se scumpească

Publicat 22 iun. 2026, 16:05 Sursă realitatea.net

Prețul combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a fost cu 20,7% mai mare în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut. România se află printre statele membre cu cele mai mari creșteri anuale la carburanți. În același timp, țara noastră a fost singurul stat din UE în care prețul motorinei a continuat să crească față de luna aprilie. Datele arată că presiunea asupra șoferilor rămâne ridicată, chiar dacă în alte state europene au apărut deja ieftiniri.

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