IRCC scade de la 1 aprilie: cu cât se reduc ratele la creditele ipotecare

Indicele IRCC va scădea de la 5,68% la 5,58% pe an, începând cu 1 aprilie 2026. Este o reducere mică, dar care se va vedea în ratele românilor cu credite în lei.

Concret, ratele la creditele ipotecare vor scădea cu aproximativ 17 până la 40 de lei, în funcție de valoarea împrumutului.

Cât scad ratele

Pentru un credit pe 30 de ani:

-la 250.000 lei: rata scade cu aproximativ 17-20 lei

-la 500.000 lei: rata scade cu aproximativ 35-40 lei

IRCC este calculat ca media dobânzilor interbancare din trimestrul anterior, iar noua valoare reflectă ușoara scădere a costurilor din finalul lui 2025.

2026, anul refinanțărilor

Chiar dacă IRCC ar putea coborî spre 5,3% – 5,5% până la finalul anului, specialiștii spun că 2026 va fi anul refinanțărilor cu dobândă fixă, considerată mai stabilă. În paralel, ROBOR la 3 luni rămâne mai ridicat, în jur de 5,87%, ceea ce înseamnă că cei cu credite mai vechi pot avea dobânzi totale de peste 8,5% - 9%.