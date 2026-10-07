Euro atinge un nou record în România. Leul se depreciază puternic, iar cursul BNR ajunge la 5,3527 lei
Depreciere puternică a leului
Euro a atins un nou maxim istoric la cursul BNR: 5,3527 lei. Leul s-a depreciat cu 0,41%, iar dolarul a urcat la 4,7616 lei.
Leul continuă să piardă teren în fața monedei europene. Euro a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce Banca Națională a României (BNR) a stabilit un curs de referință de 5,3527 lei pentru un euro.
Noua valoare reprezintă o creștere de 2,21 bani, respectiv 0,41%, față de ședința precedentă, când euro fusese cotat la 5,3306 lei.
Euro trece pentru prima dată de pragul de 5,35 lei
Cotația anunțată de BNR marți marchează un nou record pentru moneda europeană.
Precedentul maxim istoric fusese înregistrat pe 2 octombrie, când euro ajunsese la 5,3447 lei. Astfel, în doar câteva zile, cursul oficial a depășit din nou recordul anterior și a trecut pentru prima dată pragul de 5,35 lei/euro.
Evoluția recentă a cursului euro arată o volatilitate accentuată a monedei naționale:
6 octombrie: 5,3527 lei/euro
5 octombrie: 5,3306 lei/euro
2 octombrie: 5,3447 lei/euro
1 octombrie: 5,2777 lei/euro
Datele indică o presiune importantă asupra leului la începutul lunii octombrie.
Și dolarul american s-a apreciat față de leu
Deprecierea monedei naționale nu s-a manifestat doar în raport cu euro.
BNR a calculat dolarul american la 4,7616 lei, față de 4,7569 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,47 bani, echivalentul a aproximativ 0,1%.
În schimb, leul s-a apreciat ușor față de francul elvețian. Cursul CHF a coborât la 5,7285 lei, de la 5,7358 lei.
Și prețul aurului a înregistrat o scădere ușoară, gramul de aur fiind cotat la 635,8864 lei, față de 635,9834 lei în ședința precedentă.
Ce înseamnă un euro mai scump pentru români
Deprecierea leului în raport cu euro poate avea efecte asupra economiei și asupra bugetelor gospodăriilor.
Un curs mai ridicat al euro poate însemna costuri mai mari pentru produsele și serviciile al căror preț este influențat de importuri. Presiunea se poate transmite, de asemenea, către companiile care au cheltuieli sau datorii denominate în euro.
Pentru românii care au credite, chirii sau alte obligații financiare în moneda europeană, evoluția cursului poate deveni un factor important în calcularea cheltuielilor lunare.
În același timp, persoanele care obțin venituri în euro și le transformă în lei beneficiază de un curs de schimb mai favorabil.
Leul, sub presiunea unui nou record al euro
Noua valoare stabilită de BNR vine după o perioadă în care moneda națională a înregistrat fluctuații importante.
Pe 23 septembrie, euro fusese cotat la 5,2788 lei, iar în mai puțin de două săptămâni cursul a depășit nivelul de 5,35 lei.
Evoluția cursului valutar rămâne astfel unul dintre indicatorii urmăriți cu atenție de populație, companii și investitori, mai ales într-un context economic în care orice depreciere semnificativă a leului poate avea efecte asupra prețurilor și costurilor.
Curs BNR 6 octombrie 2026
La 6 octombrie 2026, principalele cotații anunțate de Banca Națională a României au fost:
1 euro = 5,3527 lei
1 dolar = 4,7616 lei
1 franc elvețian = 5,7285 lei
1 liră sterlină = 6,3036 lei
1 gram de aur = 635,8864 lei
Pentru euro, nivelul de 5,3527 lei reprezintă un nou maxim istoric al cursului oficial BNR.
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